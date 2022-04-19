كيف تعززين مناعة طفلك في سنوات عمره الأولى

الوكيل الإخباري - بعد عامين من فرض الإجراءات الاحترازية، وتقديم كافة سبل دعم المناعة، لمحاربة الوباء العالمي الذي غير حياة الملايين، أصبح الاهتمام بالصحة والتغذية السليمة عادة يومية للكثير من الأشخاص، ويعد الاهتمام بصحة الأطفال جزءاً مهماً من هذه التغييرات.

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لذلك في هذا التقرير، سوف نرصد لكِ أهم الطرق التي تساعدك في تعزيز مناعة طفلك، خلال السنوات الأولى من عمره.



1. الفواكه

عندما يتعلق الأمر بالفواكه، ركزي على إعطاء أطفالك فواكه غنية بفيتامين (سي)، فهو يساعد في بناء المناعة بأفضل طريقة ممكنة، ويمكنك تضمين الفاكهة، مثل: البرتقال، والليمون، والكيوي، والمشمش الأسود، والفراولة، والجوافة، وغيرها من الفواكه، في النظام الغذائي لطفلك، وتأكدي من أنه يأكل على الأقل 2-3 فواكه موسمية مختلفة في اليوم.



2. الخضراوات

عادة يصاب الأطفال بنوبة غضب بسبب تناول الخضار، لكنه ضروري في بناء المناعة، وضمان نمو طفلك بشكل صحي، وقومي بتضمين جميع أنواع الخضراوات الورقية الخضراء والجزر والفلفل الحلو والفاصولياء الخضراء والبازلاء والبروكلي والطماطم والفطر في النظام الغذائي.



3. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور هي مصدر للدهون الصحية، وهي مطلوبة باعتدال في سنوات النمو الأولى، قومي بتضمين اللوز والجوز والفستق وبذور زهرة الشمس وبذور اليقطين بكميات صغيرة في روتين طفلك اليومي، وأفضل طريقة لتناول المكسرات هي نقعها طوال الليل، وتناولها في صباح اليوم التالي.



4. منتجات الألبان

الحليب غذاء أساسي في النظام الغذائي لأي طفل، حيث يوفر جرعة جيدة من الكالسيوم والزنك والبوتاسيوم وفيتامين (A) و(K2)، و(B12)، والحليب، ومنتجات الألبان الأخرى، مثل اللبن الرائب لا يقوي العظام فحسب، بل يساعد أيضًا في تطوير المناعة.



5. الأطعمة غير النباتية

يمكنك إعطاء طفلك مواد غذائية غير نباتية بكميات صغيرة تكفي لبعض العناصر الغذائية غير الموجودة في المواد الغذائية النباتية، مثل: اللحوم، والبيض، وبعض أصناف المأكولات البحرية، تقدم السلينيوم واليود والأرجينين، التي تعتبر ضرورية جدًا للطفل خلال سنوات نموه.



6. الرياضة

قد يبدو عمر الأقل من 5 سنوات صغيراً على ممارسة التمارين الرياضية، لكن هذا غير صحيح، يمكن للأطفال البدء في ممارسة الرياضة منذ عمر 3 سنوات، وأحياناً أقل، لأنها من أفضل الطرق التي تساعد في زيادة مناعة الطفل وتقوية كافة الأجهزة في جسمه.



7. التعرض لأشعة الشمس

لا بد من تعرض الأطفال الأقل من عمر الـ5 سنوات لأشعة الشمس بشكل يومي، حيث تساعد على نمو العظام، وتحسين صحة الجلد والجسم بشكل عام، فلا تمنعي طفلك من الاستمتاع بحمام شمس من الساعة 7 حتى 11 صباحاً.

زهرة الخليج