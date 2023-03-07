كيف تفرق بين الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة؟ .. اليك الأعراض

الوكيل الإخباري- يحدث الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة في الرئتين ويشتركان في العديد من الأعراض المصاحبة، ويمكن أن يزيد سرطان الرئة أيضًا من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي عن طريق إضعاف جهاز المناعة.



نوضح في السطور التالية، الفرق بين الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".



الالتهاب الرئوي هو التهاب يؤدي إلى صعوبات في التنفس بسبب وجود سوائل في الرئتين، ويمكن أن تسبب الفيروسات والبكتيريا والفطريات المختلفة الإصابة به.

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أما سرطان الرئة، فيتطور بسبب فرط نمو الخلايا في الرئة التي يمكن أن تشكل أورامًا، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإن سرطان الرئة هو ثاني أكثر أشكال السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة.



ما العلاقة بين الالتهاب الرئوي وسرطان الرئة؟

غالبًا لا يسبب سرطان الرئة أعراضًا حتى مراحله المتأخرة، ومع ذلك، يمكن أن يتطور الالتهاب الرئوي باعتباره أحد مضاعفات سرطان الرئة.



والأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون بشكل خاص للإصابة بالالتهاب الرئوي، وإضافة إلى ذلك، فإن العلاجات المكثفة التي يستخدمها الأطباء لعلاج سرطان الرئة غالبًا ما تقلل بشدة من وظيفة المناعة، هذا يعني أنهم قد يكونون أقل قدرة على منع العدوى من دخول أجسامهم.



الفرق بين أعراض سرطان الرئة والتهابها

تتداخل بعض أعراض سرطان الرئة والالتهاب الرئوي، وعادةً ما تكون أعراض الالتهاب الرئوي أكثر حدة، ويتطور سرطان الرئة عمومًا بشكل أبطأ ولا يسبب أعراضًا حتى يصل إلى مرحلة متقدمة.



وتشمل الأعراض المتداخلة بين الحالتين ما يلي:

- السعال: يميل إلى أن يكون أكثر استمرارًا لدى الأشخاص المصابين بسرطان الرئة، وعادة ما يستمر لعدة أسابيع ويزداد سوءًا بشكل تدريجي.



- البلغم: يتميز بلونه الأحمر الداكن أو البني أو الأصفر أو الأخضر بشكل عام.

- ضيق التنفس: يكون أكثر حدة لدى الأشخاص المصابين بسرطان الرئة أكثر من مصابي الالتهاب الرئوي.



- آلام الصدر الوخزية: تزداد سوءًا أثناء التنفس أو السعال.



- التعب: عادة ما يشعر الأشخاص المصابون بسرطان الرئة بالإرهاق أكثر من مصابي الالتهاب الرئوي.



- فقدان الشهية: يعاني الأشخاص المصابون بسرطان الرئة من فقدان الشهية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.



- أزيز الصدر: نادر في كل من سرطان الرئة والالتهاب الرئوي.



وتشمل الأعراض الأخرى الحمى، وضربات قلب سريعة، والهبات الساخنة والباردة، والصداع، والغثيان أو القيء، وآلام المفاصل أو العضلات، والارتباك، والسعال المدمم، والتهابات الصدر المستمرة.



أعراض سرطان الرئة

تشمل الأعراض الشائعة التي تحدث فقط للأشخاص المصابين بسرطان الرئة ما يلي:



- تورم الوجه أو الرقبة.



- آلام الكتف أو الرقبة طويلة الأمد.



- صعوبة في البلع.



- بحة الصوت.



- تغيرات في شكل أطراف الأصابع.

تشخيص وعلاج سرطان الرئة والتهابها



الالتهاب الرئوي

عند تشخيص الالتهاب الرئوي، قد يقوم الطبيب بإجراء فحص بدني للتحقق من وجود غدد منتفخة أو تنفس غير طبيعي أو ارتفاع في درجة الحرارة، وغالبًا ما يؤكد الطبيب التشخيص باستخدام الأشعة السينية لإظهار تراكم السوائل في الرئتين.



ويختلف العلاج حسب نوع الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه الشخص وصحته العامة، ويمكن لبعض الأشخاص علاج الالتهاب الرئوي في المنزل بالكثير من السوائل والراحة والأدوية.



وقد يحتاج الأشخاص المصابون بالتهاب رئوي شديد إلى البقاء في المستشفى لتلقي السوائل الوريدية والمضادات الحيوية، وقد يحتاجون أيضًا إلى علاج بالأكسجين.



سرطان الرئة

يصعب على الطبيب تشخيص سرطان الرئة، ويمكن أن توفر الأشعة السينية للصدر بعض المعلومات المفيدة للطبيب، ولكن غالبًا ما تكون الخزعة ضرورية لتأكيد التشخيص.



وإذا أكد الطبيب تشخيص الإصابة بسرطان الرئة، فسيطلب المزيد من الاختبارات، بما في ذلك فحص التصوير المقطعي، لتقييم مدى انتشار السرطان، كما يمكن أيضًا طلب الخزعة، وهى أخذ عينة صغيرة من الأنسجة وإرسالها للفحص تحت المجهر.



وتهدف العلاجات إلى علاج الأعراض أو تخفيف حدتها، ويمكن أن تتراوح الخيارات المتاحة من الجراحة إلى العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي، اعتمادًا على شدة السرطان.



الكونسلتو الطبي

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