مرض مزعج يهدد البشرة في الشتاء.. إليك أعراضه

الوكيل الإخباري- يعتبر جفاف الجلد من الأمراض الشائعة في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى تأثر البشرة بانخفاض درجة حرارة الطقس، فكيف يمكن الوقاية منه؟



في هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن سبب جفاف الجلد في الشتاء يرجع إلى افتقاد البشرة للمادة الزيتية -المعروفة باسم الزهم- التي تنتجها الغدد الدهنية، للحفاظ على ترطيبها.



وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن جفاف الجلد يسبب مجموعة مزعجة من الأعراض، وتشمل:

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- تشقق الجلد، قد يؤدي إلى حدوث النزيف.

- انكماش الجلد.

- تقشر الجلد.

- خشونة الجلد.

- احمرار الجلد.

- حكة الجلد.



ونقلًا عن شبكة CNN، شملت التغريدة أيضًا إرشادات تساعد على الوقاية من جفاف الجلد في الشتاء، أهمها:



- تناول الأطعمة الغنية بالماء.

- تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل.

- تجنب الاستحمام بالماء الساخن.

- دهن الجلد بالكريمات المرطبة بعد الاستحمام.

- ارتداء القفازات الصوفية قبل الخروج المنزل في الطقس البارد.

- ارتداء القفازات المطاطية عند غسل الصحون، لحماية الجلد من الماء البارد والمواد الكيميائية الموجودة في المنظفات.