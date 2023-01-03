كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بتليف الكبد؟

الوكيل الإخباري-تليف الكبد لا يصيب البالغين فقط، بل من الممكن أيضًا أن يصاب به الأطفال، ويسبب لهم مجموعة مزعجة من الأعراض، التي قد تتطور في الحالات المتأخرة لمضاعفات خطيرة.

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نستعرض في التقرير التالي، كل ما يتعلق بتليف الكبد عند الأطفال، وفقًا لموقع "Boston children's hospital".



ما هو تليف الكبد؟

مرض يؤدي إلى تكوين نسيج ندبي محل أنسجة الكبد الرخوة السليمة، ومع تراكمه، يصبح قوامه صلبًا ويقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليه تدريجيًا، حتى تتوقف التروية الدموية تمامًا.



أسباب تليف الكبد عند الأطفال

عادةً ما يصاب الأطفال بتليف الكبد بسبب مجموعة من الأمراض، وتشمل:

- رتق القناة الصفراوية: مرض وراثي نادر، يتسبب في انسداد الأنابيب التي تنقل الصفراء من الكبد إلى المرارة، مما يؤدي إلى احتباسها داخل الكبد، ومن ثم إصابته بالتليف.



- التهاب الكبد المناعي الذاتي: اضطراب في الجهاز المناعي، يجعله يتعامل مع أنسجة الكبد على أنها عدوى، فيقوم بمهاجمته.



- التهاب الكبد الوبائي سي: يتسبب في تضحم الكبد ويشجع النسيج الندبي على النمو.



- نقص alpha-1 antitrypsin: مرض وراثي يمنع الكبد من بناء بروتين، يطلقه في مجرى الدم.



- مرض ويلسون: اضطراب وراثي يجعل الجسم غير قادرًا على التخلص من النحاس الزائد، مما يؤدي إلى تراكمه في الكبد.



- مرض الكبد الدهني: حالة مرضية تتراكم فيها الدهون بالكبد.



- بعض عيوب القلب الخلقية.



علاوة على ذلك، يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد بعد الولادة، إذا كانت الأم تتناول المشروبات الكحولية خلال فترة الحمل.



أعراض تليف الكبد عند الأطفال

في المراحل الأولية من تليف الكبد، لا تظهر أي أعراض على الطفل المريض، ولكن مع تقدم المرض، يبدأ يعاني من المشكلات التالية:



- فقدان الشهية.

- الغثيان أو القيء.

- فقدان الوزن.

- ألم في البطن.

- ظهور أوعية دموية تشبه شبكة العنكبوت على الجلد.

- اليرقان، أي اصفرار الجلد أو بياض العين.

- كدمات أو نزيف من الأنف.

- تورم الساقين أو البطن، بسبب احتباس السوائل في الجسم.

- الارتباك.



مضاعفات تليف الكبد على الأطفال

إهمال علاج تليف الكبد عند الأطفال قد يزيد من خطر إصابتهم بالمضاعفات التالية، خاصةً إذا كانوا يعانون من النزيف المستمر:

- سوء التغذية.

- داء السكري.

- الفشل الكلوي.

- سرطان الكبد.

- دوالي المريء.

- متلازمة الكبد الرئوية.



طرق تشخيص تليف الكبد عند الأطفال

بعد تقييم الأعراض والاطلاع على التاريخ العائلي والفحص السريري، يُخضع الطبيب الطفل المريض لمجموعة من التحاليل والفحوصات، أبرزها:

- تحليل الدم.

- أخذ عينة من الكبد، لتحليلها في المعمل.

- مقياس CTP: يساعد على قياس شدة تليف الكبد.



علاج تليف الكبد عند الأطفال

لا يوجد علاج نهائي لتليف الكبد عند الأطفال، ولكن ينصح الطبيب باتباع مجموعة من الإرشادات، لمنع نمو المزيد من الندبات وتخفيف الأعراض، أهمها:



- اتباع نظام غذائي صحي.

- تناول بعض المكملات الغذائية تحت إشراف طبي.

- تناول مدرات البول، لتقليل تورم الجسم.

- الفحص المنتظم للمريء، للكشف المبكر عن الدوالي.

- الفحص المنتظم لارتفاع ضغط الدم البابي، المسبب لمتلازمة الكبد الرئوية.



متى تكون زراعة الكبد ضرورية للطفل؟

إذا تطور تليف الكبد إلى سرطان أو فشل كبدي، يجب إجراء عملية زراعة كبد للطفل.



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