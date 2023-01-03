الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

وزارة العمل تزور مصنع شب فيه حريق بالموقر للاطمئنان على صحة العاملين

الأرصاد: المناطق الجنوبية تسجل أعلى هطول مطري خلال 48 ساعة

الأرصاد: الثلوج على الرويشد و مناطق البادية الشمالية الشرقية فقط

مجاهد: الأرض في أقرب نقطة من الشمس مساء غداً

الغذاء والدواء: 84128 زيارة تفتيشية للغذاء والدواء خلال 2022 ..إنفوجرافيك

مجلس الوزراء يجمد الضريبة الخاصة على الكاز

المواصفات والمقاييس: التحقق من صحة قراءات 17.6 ألف عداد تكسي

أكثر من 47 ألف طالب وطالبة "توجيهي" يؤدون امتحان غداً

الأوقاف: لا نية لإقامة صلاة الاستسقاء في الوقت الحالي

كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الثلاثاء، 03-01-2023 01:59 م

كيف تكتشف الأم إصابة طفلها بتليف الكبد؟

6538-تليف-الكبد-عند-الأطفال


الوكيل الإخباري-تليف الكبد لا يصيب البالغين فقط، بل من الممكن أيضًا أن يصاب به الأطفال، ويسبب لهم مجموعة مزعجة من الأعراض، التي قد تتطور في الحالات المتأخرة لمضاعفات خطيرة.

اضافة اعلان


نستعرض  في التقرير التالي، كل ما يتعلق بتليف الكبد عند الأطفال، وفقًا لموقع "Boston children's hospital".

ما هو تليف الكبد؟
مرض يؤدي إلى تكوين نسيج ندبي محل أنسجة الكبد الرخوة السليمة، ومع تراكمه، يصبح قوامه صلبًا ويقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إليه تدريجيًا، حتى تتوقف التروية الدموية تمامًا.


أسباب تليف الكبد عند الأطفال
عادةً ما يصاب الأطفال بتليف الكبد بسبب مجموعة من الأمراض، وتشمل:
- رتق القناة الصفراوية: مرض وراثي نادر، يتسبب في انسداد الأنابيب التي تنقل الصفراء من الكبد إلى المرارة، مما يؤدي إلى احتباسها داخل الكبد، ومن ثم إصابته بالتليف.


- التهاب الكبد المناعي الذاتي: اضطراب في الجهاز المناعي، يجعله يتعامل مع أنسجة الكبد على أنها عدوى، فيقوم بمهاجمته.


- التهاب الكبد الوبائي سي: يتسبب في تضحم الكبد ويشجع النسيج الندبي على النمو.


- نقص alpha-1 antitrypsin: مرض وراثي يمنع الكبد من بناء بروتين، يطلقه في مجرى الدم.


- مرض ويلسون: اضطراب وراثي يجعل الجسم غير قادرًا على التخلص من النحاس الزائد، مما يؤدي إلى تراكمه في الكبد.


- مرض الكبد الدهني: حالة مرضية تتراكم فيها الدهون بالكبد.


- بعض عيوب القلب الخلقية.


علاوة على ذلك، يصبح الطفل أكثر عرضة للإصابة بتليف الكبد بعد الولادة، إذا كانت الأم تتناول المشروبات الكحولية خلال فترة الحمل.


أعراض تليف الكبد عند الأطفال
في المراحل الأولية من تليف الكبد، لا تظهر أي أعراض على الطفل المريض، ولكن مع تقدم المرض، يبدأ يعاني من المشكلات التالية:


- فقدان الشهية.
- الغثيان أو القيء.
- فقدان الوزن.
- ألم في البطن.
- ظهور أوعية دموية تشبه شبكة العنكبوت على الجلد.
- اليرقان، أي اصفرار الجلد أو بياض العين.
- كدمات أو نزيف من الأنف.
- تورم الساقين أو البطن، بسبب احتباس السوائل في الجسم.
- الارتباك.


مضاعفات تليف الكبد على الأطفال
إهمال علاج تليف الكبد عند الأطفال قد يزيد من خطر إصابتهم بالمضاعفات التالية، خاصةً إذا كانوا يعانون من النزيف المستمر:
- سوء التغذية.
- داء السكري.
- الفشل الكلوي.
- سرطان الكبد.
- دوالي المريء.
- متلازمة الكبد الرئوية.


طرق تشخيص تليف الكبد عند الأطفال
بعد تقييم الأعراض والاطلاع على التاريخ العائلي والفحص السريري، يُخضع الطبيب الطفل المريض لمجموعة من التحاليل والفحوصات، أبرزها:
- تحليل الدم.
- أخذ عينة من الكبد، لتحليلها في المعمل.
- مقياس CTP: يساعد على قياس شدة تليف الكبد.


علاج تليف الكبد عند الأطفال
لا يوجد علاج نهائي لتليف الكبد عند الأطفال، ولكن ينصح الطبيب باتباع مجموعة من الإرشادات، لمنع نمو المزيد من الندبات وتخفيف الأعراض، أهمها:


- اتباع نظام غذائي صحي.
- تناول بعض المكملات الغذائية تحت إشراف طبي.
- تناول مدرات البول، لتقليل تورم الجسم.
- الفحص المنتظم للمريء، للكشف المبكر عن الدوالي.
- الفحص المنتظم لارتفاع ضغط الدم البابي، المسبب لمتلازمة الكبد الرئوية.


متى تكون زراعة الكبد ضرورية للطفل؟
إذا تطور تليف الكبد إلى سرطان أو فشل كبدي، يجب إجراء عملية زراعة كبد للطفل.

 

الكونسلتو الطبي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_3_1_11_46_10_809

ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

2020_7_27_12_41_45_15

اسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس وطرق لتخفيفها

2021_3_11_16_23_59_448

4 أسباب للتجشؤ

علاج-حساسية-الأنف-والعطاس

الى ماذا تشير حكة الأنف عند الأطفال ؟

26gf

5 أضرار للإفراط في شرب الشاي الأخضر

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

اعراض مبكرة تكشف الاصابة بالفشل الكلوي

أخبار متعلقة
علاج-حساسية-الأنف-والعطاس

الى ماذا تشير حكة الأنف عند الأطفال ؟

tbl_diseases_disease_300_415c503a1a1-eb0c-4fd1-8ef6-6810b0b3f515

اعراض مبكرة تكشف الاصابة بالفشل الكلوي

علاج-التبول-اللاإرادي-عند-الأطفال-2

علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال بطرق مختلفة

1226706007

ما أسباب مشاكل النوم لدى الأطفال ؟

how-long-does-cold-sore-last-400x242

أعراض هربس الشفاه والعلاج

إلتهاب-القصبة-الهوائية-عند-الأطفال-780x470

التهاب القصيبات الهوائية عدوى شائعة بين الأطفال .. اعراض تستدعي الانتباه