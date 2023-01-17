كيف تميز اصابتك بالانفلونزا تحديداً ؟

الوكيل الإخباري-الانفلونزا مرض تنفسي ينتج عن عدوى فيروسية، وتعد من الحالات المرضية المعدية بشكل كبير، وتنتشر عن طريق الرذاذ التنفسي، أثناء التحدث أو من خلال الاتصال الجسدي، مثل المصافحة، وتسبب أعراضًا مزعجة.

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نوضح في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن الأنفلونزا، وفقًا لما ذكره موقع "Health line".



أعراض تكشف الاصابة بالأنفلونزا



وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، قد يعاني الشخص المصاب بالأنفلونزا من:

- ارتفاع في درجة الحرارة لمدة 3-4 أيام.

- انسداد أو سيلان الأنف.

- التعرق البارد والقشعريرة.

- الشعور بآلام الجسم.

- الصداع.

- الإعياء.

- السعال الجاف.

- قلة الشهية.



ولا يعاني كل شخص مصاب بالأنفلونزا من كل هذه الأعراض، فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تصاب بالأنفلونزا بدون حمى ، وتظهر أعراض الأنفلونزا عادة فجأة.

أعراض تستدعي الاهتمام عند الاصابة بالأنفلونزا لدى البالغين

قد يعاني بعض الأشخاض البالغين من أعراض مزعجة تستوجب استشارة الطبيب المختص على الفور، وتشمل ما يلي:



- صعوبات في التنفس.

- ألم أو ضغط في الصدر أو البطن.

- الدوخة أو الارتباك.

- عدم التبول، مما قد يشير إلى الجفاف.

- ألم شديد وشعور بالضعف.

- فقدان توازن الجسم.

- حمى أو سعال يزول ثم يعود.

علاج الأنفلونزا

يتمكن معظم الأشخاص من علاج الأنفلونزا في المنزل، ويمكن أن تساعد مجموعة من الأساليب والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف حدة الأعراض، مثل الصداع وآلام الجسم.



ولكن تعد بعض المسكنات، مثل الأسبرين، غير مناسبة للأطفال دون سن 16 عامًا، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الأسبرين في هذا العمر إلى حالة تعرف باسم متلازمة راي.



ولا يمكن علاج الأنفلونزا باستخدام المضادات الحيوية، لأن العدوى ناتجة عن فيروس، وسيصف الطبيب المضادات الحيوية فقط في حالة وجود عدوى بكتيرية بجانب الأنفلونزا.



وتساعد بعض النصائح البسيطة في السيطرة على أعراض الأنفلونزا، مثل البقاء في المنزل، وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين إن أمكن، والدفء والراحة، واستهلاك الكثير من السوائل والأطعمة الصحية، والإقلاع عن التدخين،



تشخيص الأنفلونزا

يعتمد الطبيب المختص في تشخيص الإصابة بالأنفلونزا على معرفة الأعراض التي يعاني منها المريض، ويقوم بإجراء فحص بدني، وقد يأخذ أيضًا مسحة من الحلق للاختبار.



ويمكن أن ينتج عن الاختبار التشخيصي السريع للإنفلونزا نتائج في غضون 10-15 دقيقة، ولكنها قد لا تكون دقيقة، وقد تستغرق الاختبارات الأخرى الأكثر دقة وقتًا أطول لإعطاء النت

كيف تميز بين اصابتك بالأنفلونزا او نزلة البرد؟

غالبًا ما يخلط الناس بين الأنفلونزا ونزلات البرد ، لأن بعض الأعراض متشابهة، حيث أنهما يسببا الأعراض التالية:

- سيلان أو انسداد في الأنف.

-التهاب الحلق.

- السعال.

- عدم الراحة في الصدر.

- إعياء.



ومع ذلك، هناك بعض الاختلافات، حيث أن البرد لا يصاحبه حمى على عكس الأنفلونزا.



وتميل أعراض البرد إلى الظهور تدريجيًا، بينما يمكن أن تتطور أعراض الأنفلونزا بسرعة.



وعادة ما تكون أعراض البرد أقل حدة من أعراض الأنفلونزا، وبعد الإصابة بالأنفلونزا، قد يستمر الشخص في الشعور بالتعب لعدة أسابيع.

ومن المرجح أن تؤدي الأنفلونزا إلى مضاعفات صحية يمكن أن تكون مهددة للحياة.





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