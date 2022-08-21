كيف نحمي العيون من شمس الصيف؟

الوكيل الإخباري - لا بدّ من حماية العينيْن من التعرض لأشعة الشمس، لا سيّما في الأجواء المُشمسة حيث من الشائع التعرض لأشعة الشمس طوال أيّام السنة.

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وتبلغ الأشعة فوق البنفسجية أوجّها في منتصف النهار وخلال أشهر ذروة الصيف، وتزداد قوّتها بالقرب من خط الاستواء.



قد تسبب الأشعة فوق البنفسجية نموّ أوعية صغيرة ومزعجة في الجزء الأبيض من العين، مثل الظُفرات والشُحيمات، لا سيّما لدى الأشخاص الذين يمضون وقتاً طويلاً تحت أشعة شمس الظهيرة، مثل راكبي الأمواج وصيادي الأسماك والمزارعين. وقد تتطلّب هذه الحالات تدخّلاً جراحياً لاستئصال الأوعية النامية.

كما وتساعد حماية العينيْن أثناء التواجد تحت أشعة الشمس في الوقاية من الإصابة بالظُفرات والشُحيمات وأيضاً في التخفيف من خطر الإصابة بحالات صحية أكثر خطورةً، مثل سرطان عدسة العين والجفن، إلى جانب التخفيف من خطر الإصابة بالساد.



نصائح فعّالة

1. قد تصاب العينان بضرر ناتج عن أشعة الشمس في أيّ وقت من العام، وخصوصاً في الأجواء المُشمسة أكثر من غيرها. لذلك، لا بدّ من ارتداء نظارات شمسية تحجب الأشعة فوق البنفسجية وقبعات عريضة الحواف عند التواجد في الخارج.

2. عند شراء نظارات شمسية، ينبغي التأكّد من أن الملصق على النظارات يشير إلى توفير حماية من الموجات فوق البنفسجية الطويلة بنسبة 99% أو 100% أو توفير الحماية من جميع الأشعة فوق البنفسجية التي يصل طولها إلى 400.

3. تخترق الأشعة فوق البنفسجية الغيوم، لذا، لا بدّ من استخدام وسيلة للحماية من أشعة الشمس حتى عندما يكون الجو غائماً.

4. لا تنظر أبداً إلى الشمس في شكل مباشر، حتى أثناء الكسوف، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة شبكية العين بأضرار جسيمة.

5. ساعد الأطفال والكبار في السنّ على حماية أعينهم من أشعة الشمس بارتداء القبعات والنظارات الشمسية.

كليفلاند أبو ظبي