كيف نقيس درجة الحرارة بصورة صحيحة؟

الوكيل الإخباري- أكدت الدكتورة أولغا كاشوبينا، أن ارتفاع درجة حرارة الجسم هو أحد أعراض الإصابة بالفيروس التاجي.

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وأشارت الدكتورة، إلى أنه إذا كنا نريد تحديد درجة الحرارة بدقة فيجب استخدام مقياس حرارة إلكتروني أو مقياس زجاجي من دون زئبق.



وقال انها توصي باستبعاد مقاييس الحرارة الزئبقية، لأن دقتها لا تبرر خطورتها. وهناك مقاييس حرارة زجاجية من دون زئبق، دقتها عالية كدقة الزئبقية، وبطيئة أيضا في قياس درجة الحرارة، أي يجب الانتظار ما لا يقل عن خمس دقائق، ومع ذلك لا نعلم هل النتيجة صحيحة أم لا".



ووفقا لها، يعتبر مقياس الحرارة الإلكتروني الأفضل، الذي يمكنه قياس درجة حرارة الجسم بوضعه تحت الإبط. وتقول، "لا يعلم جميع من يستخدم مقياس الحرارة الإلكتروني، أنه يجب الانتظار 1-2 دقيقة بعد الإشارة الصوتية التي يطلقها المحرار ، للحصول على قراءة صحيحة".





