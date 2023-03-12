الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

سوريا.. مرسوم رئاسي يخص المتضررين من الزلزال

الصفدي يبدأ الاثنين زيارة لليابان تحضيرا لزيارة الملك الشهر المقبل

نقيب المجوهرات: الدمغة هي المعيار

المطاعم تشتكي من ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق بنسبة وصلت إلى 30%

الصناعة والتجارة تُطلق الاستراتيجية الوطنية للتصدير

مطالبة بتمديد قرار تسوية ملف التعهدات الجمركية

الهناندة: إدخال الروبوتات في الاقتصاد والتنمية بات أساسياً وواقع حال

انتعاش حركة المسافرين جواً حول العالم 84.2 % في كانون الثاني الماضي

رئيس الوزراء يفتتح المبنى الجديد لوزارة المالية

الأحد، 12-03-2023 11:44 ص

ماذا يفعل الإجهاد المستمر بالجسم؟

2023-03-1123_35_52.414369-maladsf-800x800


الوكيل الإخباري- يتعرض الكثير من الأشخاص للتوتر والإجهاد، حيث يعتبر ذلك رد فعل نفسي وجسدي وغالبًا ما يؤثر ذلك سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية ويتطلب ذلك استشارة طبية سريعة للحد من أي آثار جانبية.

ويقول كريس نيوبري، الصيدلاني في The Independent Pharmacy، في حديثه لموقع "ميترو" البريطاني، إن الإجهاد يتسبب في ظهور العديد من الأعراض الجسدية والعاطفية والسلوكية من بينها:

- الصداع.
- الشعور بالتعب.
- التهيج.
- تغيرات الشهية.
- عدم الرغبة في التعايش الإجتماعي.
- التوتر.

اضافة اعلان


وأضاف أن زيادة الضغط على الجسم لفترات طويلة يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية على الجسم من بينها:


1- الخرف
التوتر الزائد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 37%.


كما أضافت نتائج الدراسة أن الإجهاد مرتبط بشكل واضح بالمؤشرات الهرمونية والالتهابية والشيخوخة بالإضافة إلى ذلك فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والوفاة وبعض مشاكل النوم وضعف الوظيفة المناعية.


2- أزمات قلبية
أثبتت نتائج دراسة نشرت في مجلة The Lancet، أن الإجهاد المستمر قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فكلما زاد التوتر زادت كمية إنتاج خلايا الدم البيضاء ومن ثم التهاب الشرايين وزيادة فرص الإصابة بالأمراض.


3- مشاكل الجهاز الهضمي
عادة ما تؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي على 35% إلى 70% من الأشخاص في مرحلة ما من الحياة، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل البيولوجية، ولكن الإجهاد يمكن أن يلعب دورا مهما في مثل هذه الأمراض من بينها إعاقة عمليات الهضم.


كلما زاد التوتر زادت بطء الهضم في المعدة أو توقفه تمامًا وبالتالي سهولة الإصابة بآلام البطن وغيرها من الأعراض المزعجة لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية.


4- زيادة الوزن
يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على قدرة الشخص في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن، ويمكن أن يكون هذا نتيجة لارتفاع مستويات

هرمون الإجهاد الكورتيزول أو بسبب السلوكيات غير الصحية التي يسببها الإجهاد، إلى جانب ارتفاع مستويات الانسولين الذي يتسبب في تخزين الدهون بشكل كبير.


5- الاكتئاب
أوضح الأطباء، أن الإجهاد العاطفي يمكن أن يلعب دورًا في الإصابة بالاكتئاب، حيث أن التوتر له تأثيرات مباشرة على الحالة المزاجية وتشمل الأعراض الأخرى التهيج، اضطراب النوم، وعدم القدرة على التركيز.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AYTfT

مواد غذائية تساعدعلى حرق الدهون وفقدان الوزن

2023_2_23_22_42_34_132

خبراء: انخفاض الكوليسترول الضار بقوة يهدد القلب

17051140_303

شراب يخفض من ضغط الدم

img-3911448328

4 أعراض تزيد خطر الاصابة بالسكتة الدماغية

pregnantt1

دراسة : تعتيم الضوء قبل النوم يقلل خطر سكري الحمل

421671Image1

فاكهة مضادة للالتهابات والانفلونزا

أخبار متعلقة
6400b1754c59b76f14321ecc

تأثير غير متوقع للقهوة على هذه الفئة

1923245_0

طبيبة روسية تكشف الأعراض الرئيسية للكوليرا

2022_5_19_23_18_37_36 (1)

أعراضهما متشابهة.. كيف تفرق بين السكتة الدماغية ونزيف المخ؟

2023_2_26_21_50_25_918

مرض مزعج يهدد البشرة في الشتاء.. إليك أعراضه

78817-seha-0-1527126836

حساسية البقوليات.. أعراضها وعلاجها

download (4)

طبيبة تكشف عن خطأ شائع عند شرب الشاي