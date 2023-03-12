ماذا يفعل الإجهاد المستمر بالجسم؟

الوكيل الإخباري- يتعرض الكثير من الأشخاص للتوتر والإجهاد، حيث يعتبر ذلك رد فعل نفسي وجسدي وغالبًا ما يؤثر ذلك سلبًا على الصحة الجسدية والنفسية ويتطلب ذلك استشارة طبية سريعة للحد من أي آثار جانبية.



ويقول كريس نيوبري، الصيدلاني في The Independent Pharmacy، في حديثه لموقع "ميترو" البريطاني، إن الإجهاد يتسبب في ظهور العديد من الأعراض الجسدية والعاطفية والسلوكية من بينها:



- الصداع.

- الشعور بالتعب.

- التهيج.

- تغيرات الشهية.

- عدم الرغبة في التعايش الإجتماعي.

- التوتر.

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وأضاف أن زيادة الضغط على الجسم لفترات طويلة يتسبب في ظهور بعض المضاعفات الصحية على الجسم من بينها:



1- الخرف

التوتر الزائد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث أثبتت نتائج بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من التوتر أكثر عرضة للإصابة بالخرف بنسبة تصل إلى 37%.



كما أضافت نتائج الدراسة أن الإجهاد مرتبط بشكل واضح بالمؤشرات الهرمونية والالتهابية والشيخوخة بالإضافة إلى ذلك فهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والوفاة وبعض مشاكل النوم وضعف الوظيفة المناعية.



2- أزمات قلبية

أثبتت نتائج دراسة نشرت في مجلة The Lancet، أن الإجهاد المستمر قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، فكلما زاد التوتر زادت كمية إنتاج خلايا الدم البيضاء ومن ثم التهاب الشرايين وزيادة فرص الإصابة بالأمراض.



3- مشاكل الجهاز الهضمي

عادة ما تؤثر اضطرابات الجهاز الهضمي على 35% إلى 70% من الأشخاص في مرحلة ما من الحياة، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل البيولوجية، ولكن الإجهاد يمكن أن يلعب دورا مهما في مثل هذه الأمراض من بينها إعاقة عمليات الهضم.



كلما زاد التوتر زادت بطء الهضم في المعدة أو توقفه تمامًا وبالتالي سهولة الإصابة بآلام البطن وغيرها من الأعراض المزعجة لاضطرابات الجهاز الهضمي الوظيفية.



4- زيادة الوزن

يمكن أن يؤثر الإجهاد أيضًا على قدرة الشخص في الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن، ويمكن أن يكون هذا نتيجة لارتفاع مستويات

هرمون الإجهاد الكورتيزول أو بسبب السلوكيات غير الصحية التي يسببها الإجهاد، إلى جانب ارتفاع مستويات الانسولين الذي يتسبب في تخزين الدهون بشكل كبير.



5- الاكتئاب

أوضح الأطباء، أن الإجهاد العاطفي يمكن أن يلعب دورًا في الإصابة بالاكتئاب، حيث أن التوتر له تأثيرات مباشرة على الحالة المزاجية وتشمل الأعراض الأخرى التهيج، اضطراب النوم، وعدم القدرة على التركيز.





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