الإسهال في رمضان- دليلك للتغلب عليه

الوكيل الإخباري - يتعرض بعض الأشخاص للمعاناة من الإصابة بالإسهال خلال ساعات النهار في شهر رمضان، وهو ما يحدث نتيجة اتباع مجموعة من العادات الغذائية الخاطئة، أو المعاناة من حالات مرضية، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مزعجة للمصابين.

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أسباب الإصابة بالإسهال في رمضان

تشمل الأسباب المحتملة للإصابة بالإسهال أثناء الصيام ما يلي:

1- نقص المعادن والعناصر الغذائية: يمكن أن يؤدي نقص بعض المعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم إلى اضطرابات في عملية الهضم والإمتصاص، مما يسبب الإسهال.

2- الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين: تناول الشاي والقهوة بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكوين الأحماض في المعدة وتهيج الجهاز الهضمي.

3- سوء التغذية واتباع عادات غذائية غير صحية: قد يحدث الإسهال نتيجة تناول الأطعمة الدهنية والثقيلة بشكل مفرط أثناء الإفطار والسحور.

4- الإصابة بالعدوى: قد ينتج الإسهال عندما يتم تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات.

5- التهاب القولون: يعاني بعض الأشخاص من التهابات في القولون، مثل التهاب القولون العصبي أو التهاب القولون التقرحي، وقد يصاحبها الإسهال.



نصائح للتخلص من الإسهال في رمضان

هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها للتخفيف من الأعراض المصاحبة للإسهال في رمضان، وتشمل ما يلي:

- شرب كميات كافية من الماء لتجنب الجفاف.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الخضروات والفواكه.

- الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والملح مثل الموز والطماطم.

- تجنب المشروبات السكرية والكافيين.



وإذا استمرت الأعراض لفترة طويلة أو تفاقمت حدتها، يُنصح بالتوجه للطبيب المختص للتعرف على الأعراض التي يعاني منها المريض، ويعمل على تقييم الحالة وتشخيص السبب وتحديد العلاج المناسب.

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