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الأحد، 25-02-2024 12:45 م

نصائح هامة لحماية المعدة في رمضان

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الوكيل الإخباري - يتعرض الكثيرين لمشكلات الهضم وآلام المعدة والقولون خلال صيام شهر رمضان، ما يتطلب اتباع نظام غذائي صحي مع التخلص من بعض العادات الخاطئة.

روشتة لتنظيم الهضم برمضان
وضعت الدكتورة نورا حسب الله، استشاري التغذية العلاجية، روشتة لتنظيم عملية الهضمية خلال شهر رمضان والإفطار بعد صيام عدد طويل من الساعات، لحماية المعدة من المشكلات الهضمية.

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وقالت "حسب الله"، إن أفضل نظام للإفطار في شهر رمضان، هو عدم الإفراط بتناول الطعام أو شرب المياه بشكل مفاجئ للمعدة، فالأفضل هو اتباع الآتي:


1- البدء بتناول شوربة دافئة لتهيئة المعدة بدخول طعام لها بعد الصيام.
2- أو تناول تمر مع لبن رايب.
3- وبعد صلاة العشاء يتم تناول الإفطار بشكل طبيعي، وهنا تكون المعدة مهيأة بشكل مثالي لتلقي الطعام وهضمه بسلاسة.
4- ترك مسافة من 3 إلى 4 ساعات بين كل وجبة والآخرى حفاظًا على معدلات ونسب السكر في الجسم.
5- تناول الزبادي في السحور، لأنها غنية بالبكتيريا النافعة التي تساعد على الهضم.
6- يفضل عدم تناول المقليات على السحور لتجنب الإصابة بحموضة المعدة.
7- يفضل تناول فواكه بعد السحور مثل الموز أو الكانتلوب، لأنها تحافظ على نسب المياه في الجسم خلال ساعات الصيام.
8- عند تناول نشويات على السحور يفضل أن تكون مصنوعة من الحبوب الكاملة، لأنها غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.


احذر البقوليات
وحذرت استشاري التغذية العلاجية، مرضى الجهاز الهضمي والقولون العصبي، من تناول البقوليات على الإفطار لعدم تهيج القولون والشعور بأي مضاعفات سلبية.

 

الكونسلتو 

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