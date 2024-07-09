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الثلاثاء، 09-07-2024 02:47 م

لا تقلق.. حشرات الفراولة مفيدة ولا تضر الصحة

الفراولة.. فاكهة حساسة غنية بفوائد جمة - (أرشيفية)


الوكيل الإخباري- انتشرت مقاطع على منصة تيك توك لأشخاص يغمرون الفراولة بماء مالح، ويشاهدون حشرات بيضاء صغيرة تزحف خارج الفاكهة. فهل هذا حقيقي، ومن أين تأتي هذه الحشرات، وهل هي ضارة للإنسان؟

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نعم، هذا حقيقي، فهذه الحشرة هي ذبابة الفاكهة المرقطة (Spotted Wing Drosophila) كما يقول أستاذ وأخصائي علم الحشرات في قسم علم الحشرات بجامعة ولاية أيوا في أميس بالولايات المتحدة، دون لويس.


ويشير لويس إلى أن حشرة ذبابة الفاكهة هذه صغيرة جدًا، وهي حشرة غازية وفقًا لموقع إيفري داي هيلث. وبالنسبة للفواكه ذات القشرة الرقيقة مثل الفراولة أو التوت، تخترق الذبابة قشرة الفاكهة وتضع بيضها تحت القشرة مباشرة، لتتحول هذه البيوض إلى يرقات وتستمر في النمو.


ويوصى مزارعو الفاكهة التجاريون بمعالجة الفراولة بالمياه المالحة لمراقبة الجودة، يقول الدكتور لويس: "بالنسبة للمنتج، فإن هرس الفراولة أو التوت إما بمحلول السكر أو الملح والتحقق من وجود يرقات؛ هو أسلوب مراقبة يُستخدم لمعرفة ما إذا كانت مكافحة الآفات فعالة أم لا".


ويحرص المزارعون على عدم وجود الحشرات، لأن وجودها يقلل من العمر الافتراضي للتوت وقابلية تخزينه، وليس لأنها ضارة بالنسبة للمستهلك، فهي ليست ضارة.


وتوضح اختصاصية التغذية والمزارعة المسجلة في سودليرسفيل بولاية ماريلاند في الولايات المتحدة، جيني شميدت، أنه "يمكنك النظر إلى الأمر على النحو التالي: إذا كانت هناك حشرات فقد تحصل على ميزة غذائية، فهذه اليرقات مجهرية للغاية، حتى لو أكلت ربع لتر من الفراولة فإنك لا تزال تستهلك كمية ضئيلة من البروتين الإضافي".


قد تزعجك الحشرات الموجودة في الطعام، ولكن هناك احتمال حقيقي جدًا أن تحتوي العديد من الأشياء التي تتناولها كل يوم على عدد من الحشرات أو أجزاء منها.


يقول الدكتور لويس: "إدارة الغذاء والدواء تسمح بذلك"، ويشير إلى دليل مستويات العيوب الغذائية الصادر عن إدارة الغذاء والدواء الأميركية، والذي تعرّفه المنظمة على أنه مستويات العيوب الطبيعية أو التي لا يمكن تجنبها في الأطعمة والتي لا تشكل أي مخاطر صحية على البشر.


ويضيف: "يرقات ذبابة الفاكهة في الفراولة شيء آخر في قائمة طويلة من الأشياء التي يمكن أن تحدث بسبب زراعة الغذاء في العالم الحقيقي".

 

الجزيرة

 




 

 


 

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