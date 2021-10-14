لا للنظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة .. لهذا السبب

الوكيل الإخباري-حذر المركز الاتحادي للتغذية من النظام الغذائي النباتي أثناء الرضاعة، لأنه يهدد الرضيع بسوء التغذية، ويؤثر على نموه.



وأوضح المركز الألماني أن اتباع الأم هذا النظام أثناء الرضاعة يعرض رضيعها لنقص فيتامين B12، الذي يتوفر في الأغذية ذات المصدر الحيواني مثل اللحوم، والأسماك، والبيض، ومنتجات الألبان.



ويترتب على نقص هذا الفيتامين عواقب وخيمة، مثل : فقدان الوزن، ومشاكل في المهارات الحركية، فيواجه الطفل صعوبة في الالتفاف والجلوس، بإضافة إلى صعوبات التطور اللغوي.

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ولتجنب هذه المخاطر، يوصي خبراء التغذية الأمهات المرضعات بنظام غذائي صحي ومتوازن، لإمداد جسم الرضيع العناصر الغذائية اللازمة لنموه.

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