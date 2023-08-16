لطلبة التوجيهي قبيل النتائج .. تخلص من التوتر في 5 دقائق

الوكيل الإخباري - ينتظر طلبة الثانوية العامة "التوجيهي" صدور النتائج اليوم بفارغ الصبر حيث يسيطر عليهم ملامح التوتر والقلق قبيل إعلانها لذلك يستعرض هذا التقرير طرق تخفيف التوتر والقلق خلال ساعات الانتظار:

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التنفس العميق

يعد التنفس العميق من تمارين التأمل والاسترخاء التي تساعد على التخلص من التوتر، بشرط أن يتم ممارسته في ضوء الخطوات التالية:

- أخذ نفس عميق عن طريق الأنف، بحيث تمتلئ المعدة بالهواء ويرتفع الصدر قليلا.

- إخراج الزفير من الأنف بشكل تدريجي.

عند إجراء تمرين التنفس العميق، يراعى الجلوس بشكل مريح على المقعد، مع فرد الظهر وثني الركبتين وإرخاء الكتفين والرأس والرقبة ووضع إحدى اليدين على المعدة والأخرى على الصدر.



الخروج من المنزل

هناك طريقة فورية أخرى للتخلص من التوتر، ألا وهي الخروج من المنزل، لتنفس الهواء والنظر إلى الأماكن الطبيعية، مثل السماء والحدائق.



ممارسة المشي

يقلل من إفراز هرمون التوتر (الكورتيزول) وتحفز إنتاج هرمون الإندروفين، والأمر الذي يعزز شعورك بالراحة والاسترخاء ويقلل من شعورك بالتوتر.



إلهاء العقل

يزداد التوتر سوءا عند التفكير في النتائج ، لذلك يجب إشغال الذهن بأي عمل آخر، مثل الاستماع للموسيقى أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو التحدث مع الصديق المقرب أو استعمال كرة الضغط.

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