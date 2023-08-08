لعلاج ارتفاع ضغط الدم.. فاكهة شائعة تحرز نتائج مذهلة

الوكيل الإخباري - توصل باحثون من جامعة سان دييغو الأميركية إلى أن الفراولة لها فائدة صحية مذهلة مرتبطة بخفض مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

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شارك في البحث 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 66 و 78 عاما، حيث تم إعطاؤهم 26 غراما من مسحوق الفراولة المجفف.



بعد 8 أسابيع، وجد الباحثون أن أولئك الذين تناولوا الفراولة انخفض ضغط الدم الانقباضي لديهم بنسبة 3.6 بالمئة.

وتعليقًا على النتائج، قالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، شيرين هوشماند:



- أظهرت الأبحاث المنشورة سابقا بعض الفوائد الممتازة للفراولة على صحة القلب، لذلك يعد بحثنا رائعا لتأكيد بعض هذه النتائج.

- توضح الدراسة أن تناول الفراولة قد يعزز الوظيفة الإدراكية ويقلل عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم.

- تغيير بسيط في النظام الغذائي، مثل إضافة الفراولة إلى النظام الغذائي اليومي، قد يحسن هذه النتائج لدى كبار السن.

- ووجدت الأبحاث السابقة أن الاستهلاك المنتظم للفراولة يمكن أن يحمي الدماغ أيضا من الخرف عن طريق تقليل الالتهاب.

سكاي نيوز