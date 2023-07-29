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السبت، 29-07-2023 03:50 م

لخفض ضغط الدم .. احرص على هذه العادة اليومية !

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الوكيل الإخباري- قال بحث جديد من جامعة ولاية سان دييغو إن تناول حصتين من الفراولة يومياً يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية، وخفض ضغط الدم، وزيادة قدرة الشخص المضادة للأكسدة.

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وأجرى فريق البحث تجربة استمرت 8 أسابيع، تناول خلالها 35 رجلاً وامرأة أعمارهم بين 66 و78 عاماً 26 غراماً من مسحوق الفراولة المجفف بالتجميد، أي ما يعادل حصتين من الفراولة الطازجة، وتناولت مجموعة أخرى مسحوقاً عادياً.


وأظهرت النتائج التي نشرها "مديكال نيوز توداي"، أن من تناولوا الفراولة زادوا من سرعة المعالجة المعرفية لديهم بنسبة 5.2%، وخفضوا ضغط الدم الانقباضي بنسبة 3.6%، وزادوا من القدرة المضادة للأكسدة بنسبة 10.2%.


وعُرض البحث الأسبوع الماضي خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للتغذية في بوسطن، ودعت النتائج إلى إجراء تعديل بسيط في النظام الغذائي لكبار السن، وتناول الفراولة بانتظام.


وتتسق نتائج البحث مع ما أظهرته دراسات سابقة عن فوائد التوت بمختلف أنواعه للوظيفة الإدراكية، والوقاية من السكري والزهايمر وأمراض القلب، وقد أكدت التجربة فائدة الفراولة لضغط الدم أحد أهم المؤشرات لصحة القلب.


وتحتوي الفراولة على فيتامينات ومعادن يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة، بما في ذلك فيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، وتوفر كل 8 حبات من الفراولة احتياجات الجسم اليومية من فيتامين سي.

 

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