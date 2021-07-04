للتخلص من الحازوقة اليك هذه الطرق

الوكيل الإخباري - الفواق أو الحازوقة هي إنقباض العضل الرئيسي للتنفس بشكل متكرر وغير إرادي مما يؤدي الى إنسداد الأوتار الصوتية وينتج عنه الصوت المميز للحازوقة وهي حالة مزعجة ومحرجة.

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يوجد العديد من الطرق للتخلص منها، بعضها يرتكز على التنفس، الطعام او الماء وهي فعالة، ومن المفيد أحياناً تبديل طريقة التنفس لإزالة التشنج ووضع حد لها.



يمكن أن نبقي الهواء داخل القفص الصدري لفترة قصيرة وتكرار المحاولة عدة مرات، إذ عندما يتراكم ثاني أوكسيد الكاربون في الرئتين تتوقف الحازوقة، ويمكن ايضاً محاولة التنفس ببطء لوقت محدد ومتكرر.



من جهة أخرى بعض المأكولات أو طريقة الشرب يمكن أن تحفّز العصب المتصل بالعضلة التي تربط الصدر بالمعدة، ويمكن أن نحاول ان نشرب جرعات سريعة ومتكررة من الماء، وفي حال استمرت الحازوقة بعد ساعات يجب إستشارة الطبيب لإحتمال أن يكون السبب هو إرتجاع المريء المعدي.

المصدر - الفن