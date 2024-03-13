للراغبين في إنقاص الوزن في رمضان.. 6 نصائح ذهبية تساعد على ذلك

الوكيل الإخباري - يسيطر الطعام على جزء كبير من تفكير الشخص الصائم خلال شهر رمضان، وهو ما يشكل معاناة للعديد من الأشخاص الراغبين في إنقاص الوزن، بسبب فقد القدرة على إكمال مهمتهم في التخلص من الوزن الزائد، فكيف يمكن استغلال الصيام في الحصول على جسم مثالي خلال رمضان؟



أوضحت الدكتورة نورهان قنديل، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن رمضان يمثل هذه السنة فرصة ذهبية لخسارة الوزن الزائد، والحصول على الجسم المثالي، بسبب تطبيق العزل المنزلي، وغياب التجمعات العائلية على الإفطار، وهو ما يتيح للشخص الراغب في التخلص من الوزن الزائد الإشراف على ما يتناوله من أطعمة ومشروبات والتحكم في نظامه الغذائي على مدار الشهر.

اضافة اعلان



وأكدت قنديل على ضرورة الاهتمام باتباع بعض العادات الصحية المتعلقة بالنظام الغذائي الذي يتم اتباعه خلال شهر رمضان، والتي من شأنها العمل على خسارة الوزن، وهو ما ستظهر نتائجه على الشخص عند انتهاء الشهر حال الالتزام.



وأضافت أن صيام شهر رمضان يعمل على زيادة معدل الحرق داخل الجسم، مما يساعد على التخلص من الدهون والسعرات الحرارية المتراكمة، من خلال تحفيز الهرمون المسؤول عن حرق الدهون، وإبطاء عمل نظيره المسؤول عن تخزينها، وبالتالي خسارة الوزن.



وقدمت أخصائية التغذية العلاجية بعض النصائح والإرشادات الهادفة لإنقاص الوزن خلال رمضان، وتشمل:

1- الحرص على أن تكون جميع المشروبات المختلفة التي يتم تناولها كالعصائر وغيرها خالية تمامًا من السكر.

2- عدم الإفراط في تناول المشروبات والعصائر على مدار ساعات الإفطار، بسبب احتوائها على كم كبير من السعرات الحرارية.

3- شرب كميات كافية من المياه، بحيث لا تقل عن ثمانية أكواب يوميًا، لتعويض حاجة الجسم منها، مع مراعاة عدم تناول كميات كبيرة منها عند الإفطار أو قبل أذان الفجر، لأن الجسم سيتخلص منها لعدم حاجته إليها بذلك القدر.

4- إدراج أطباق السلطات الصحية في وجبة الإفطار والسحور، بسبب احتوائها على عدد كبير من الخضروات التي تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية وفيتامينات، إضافة إلى احتوائها على الألياف التي تعطي الشعور بالشبع، وبالتالي عدم الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

5- تناول المشروبات العشبية مثل اليانسون والزنجنبيل وغيرها، لأنها تعمل على ترطيب الجسم خلال ساعات الصيام.

6- الابتعاد عن الإفراط في تناول الأطعمة النشوية مثل المعكرونة والمعجنات والمقليات والحلويات.



وأشارت قنديل إلى أن هذا لا يعني حرمان النفس من تناول ما تشتهيه، ولكن، لابد أن يكون مقدار ما يتم تناوله من أطعمة ومشروبات بالقدر المسموح، ومراعاة عدم الإفراط، لتحقيق التوازن.

الكونسلتو