للوقاية من بكتيريا السالمونيلا .. متى تنتهي صلاحية البيض؟

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يعتبر البيض أحد الأطعمة التي يمكن أن يتم حفظها في الثلاجة لفترات طويلة، مقارنة ببعض الأغذية الأخرى، فحتى لو بقي لمدة أسبوعين أو أكثر، فمن المحتمل أن لا يزال آمنًا للأكل، وفقًا للخبراء.يوضح في السطور التالية، علامات انتهاء صلاحية البيض، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".كيفية الحفاظ على البيض طازجًا لفترة أطوليجب تخزين البيض في الثلاجة التي تم ضبطها على درجة حرارة 40 درجة فهرنهايت أو أقل.ويلعب مكان تخزين البيض داخل الثلاجة دورًا كبيرًأ في الحفاظ عليه، حيث أنه من الأفضل وضعه على رف داخلي، وليس في الباب، حيث يؤدي فتح الباب وإغلاقه بشكل متكرر إلى تقلبات في درجات الحرارة، وقد يؤدي إغلاقه بعنف إلى كسر البيض.ومن الأفضل أيضًا تخزين البيض في الكرتونة التي تم شراؤها فيها، حيث تمنع تلك الكراتين البيض من التقاط الروائح والنكهات من الأطعمة الأخرى، كما أنها ستمنع فقدان الرطوبة.متى تنتهي صلاحية البيض؟تحتوي قشرة البيض على آلاف المسام الصغيرة التي تسمح للهواء بالمرور، ومع بقائها لفترة أطول، تتدهور جودة البيض تدريجيًا، ويصبح البياض أرق، ويصبح الصفار أكثر تسطحًا ويضعف غشاءه.وعلى الرغم من أن هذه التغيرات قد تؤثر على المظهر، إلا أنها لا تشير إلى الفساد، وليس لها أي تأثير كبير على الجودة الغذائية للبيض.وعلى الرغم من أن البيض نادرًا ما يفسد، إلا أنه إذا تم بقائه لفترة كافية، فمن المرجح أن يجف بسبب التبادل الطبيعي للغاز والرطوبة من خلال مسام القشرة.وينصح باختيار البيض الذي يتميز بالقشرة النظيفة وغير المكسورة والخالية من الحطام، وإذا وجدت بيضة مكسورة ومتسربة، فتخلص منها على الفور، ويمكن أن يشير الملمس اللزج للبيض إلى نمو البكتيريا.وإذا تم الاحتفاظ بالبيض في درجات حرارة دافئة، فمن الممكن أن تصل بكتيريا السالمونيلا إلى الصفار الغني بالعناصر الغذائية، حيث يمكن أن تنمو بمرور الوقت، ولكن في البيضة النظيفة غير المتشققة، والتي تم حفظها في ظروف تبريد مناسبة، نادرًا ما يحدث التلوث الداخلي.