الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

قصة آخر "سيلفي" لرجل إيطالي تثير مواقع التواصل الاجتماعي

لعشاق القهوة- هذا ما يحدث للجسم عن تناول 3 أكواب يوميًا

تفاصيل سرقة فيلا محمد صلاح

الأمن يشدد الإجراءات لضبط مطلقي العيارات النارية تزامناً مع إعلان نتائج التوجيهي

منصور/بني عودة و الدمايسة/القيسي نسايب

شاهد .. حالة مطرية غزيرة في السعودية

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

تطورات الموجة الحارة والحالة الجوية الثلاثاء - تحذيرات

ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس في الاردن

الامن العام : 3 وفيات و 12 إصابة بحادث تدهور باص

الإثنين، 14-08-2023 09:10 م

كم بيضة مسموح بها لمريض الكوليسترول؟

2021_8_17_21_19_27_991


الوكيل الاخباري- يعتقد البعض أن تناول البيض، وتحديدًا الصفار، يزيد معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.اضافة اعلان


نشر الموقع الرسمي لجمعية القلب الأمريكية تقريرًا مفصلاً عن تأثير البيض على الكوليسترول وكم واحدة يمكن تناولها في اليوم، وجاء كالتالي:

هل البيض صحي؟

يعد البيض وجبة كاملة مغذية، لأنه مصدر جيد للبروتين، ويحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل الكاروتينات وفيتامين د وفيتامين ب 12 والسيلينيوم والكولين.

ولكن عند تناول البيض، من المهم الاهتمام جيدًا بالأطعمة التي يتم تناولها بجانبه، مثل الخبز الأبيض والزبدة والملح أو اللحوم المصنعة، لأن تلك الأشياء ليست جيدة لصحة القلب.

كم بيضة يمكن تناوله في الأسبوع؟
أكدت جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب يمكنهم تناول ما يصل إلى 6 بيضات أسبوعيًا كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، أما الأصحاء، فيمكنهم تناول البيض ضمن نظام متوازن. ولكن هناك تغييرات تبدو أكثر أهمية من تقليل البيض، والتي يجب التركيز عليها لخفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب، مثل زيادة تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة المصنعة وتقليل تناول الدهون المشبعة.

وقد نشأ الكثير من الالتباس حول أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ويعتبر مصدرًا رئيسيًا للكوليسترول الغذائي، إلا أن الأحماض الدهنية المشبعة لها تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_7_15_18_40_21_799

الأزمة القلبية وحرقة المعدة- كيف تفرق بينهما؟

251155531659274829

لعشاق القهوة- هذا ما يحدث للجسم عن تناول 3 أكواب يوميًا

2023_8_14_18_18_37_913

ماذا تأكل عند الإصابة ببرد الصيف؟

64da397f42360470777f1b16

كيف يمكن لعدد ساعات النوم أن تهددنا بأمراض القلب القاتلة؟

tbl_articles_article_27645_97eed6bd7c-6645-42b7-85ee-375b2d8dd80d

أعراض نقص الكولاجين في الجسم

20160504_1462369204-42939

اليوغا تساعد على تخفيف أعراض الربو

أخبار متعلقة
2021_10_16_18_10_35_970

ما لا تتوقعه.. كيف يمكن خفض الكوليسترول!

520238111418666963742

بالرغم من اعراضه الصامتة .. كيف تكتشف ارتفاع الكوليسترول ؟

2023_8_2_16_42_23_723

أعراض ارتفاع الكوليسترول .. 4 علامات تظهر على اليدين

bce0dc04b6f695fb2a547306b2e319f59db8d1e0

خبر سار لعشاق الكنافة .. ما علاقتها بالكوليسترول ؟

9

خبير يحذر هؤلاء من تناول البيض

ج

تعرف على أفضل طريقة لتعويض نقص فيتامين "د"