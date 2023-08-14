كم بيضة مسموح بها لمريض الكوليسترول؟

الوكيل الاخباري-

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يعتقد البعض أن تناول البيض، وتحديدًا الصفار، يزيد معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول.نشر الموقع الرسمي لجمعية القلب الأمريكية تقريرًا مفصلاً عن تأثير البيض على الكوليسترول وكم واحدة يمكن تناولها في اليوم، وجاء كالتالي:هل البيض صحي؟يعد البيض وجبة كاملة مغذية، لأنه مصدر جيد للبروتين، ويحتوي على عناصر غذائية أخرى مثل الكاروتينات وفيتامين د وفيتامين ب 12 والسيلينيوم والكولين.ولكن عند تناول البيض، من المهم الاهتمام جيدًا بالأطعمة التي يتم تناولها بجانبه، مثل الخبز الأبيض والزبدة والملح أو اللحوم المصنعة، لأن تلك الأشياء ليست جيدة لصحة القلب.كم بيضة يمكن تناوله في الأسبوع؟أكدت جمعية القلب الأمريكية أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب يمكنهم تناول ما يصل إلى 6 بيضات أسبوعيًا كجزء من نظام غذائي صحي للقلب، أما الأصحاء، فيمكنهم تناول البيض ضمن نظام متوازن. ولكن هناك تغييرات تبدو أكثر أهمية من تقليل البيض، والتي يجب التركيز عليها لخفض الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب، مثل زيادة تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة المصنعة وتقليل تناول الدهون المشبعة.وقد نشأ الكثير من الالتباس حول أن صفار البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ويعتبر مصدرًا رئيسيًا للكوليسترول الغذائي، إلا أن الأحماض الدهنية المشبعة لها تأثير أكبر على مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.