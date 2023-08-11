الجمعة 11-08-2023
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الجمعة، 11-08-2023 09:24 ص

تحديد كمية البيض المسموح تناولها يوميا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من البيض في اليوم قد يكون له تأثير سلبي في الصحة.اضافة اعلان




وتشير الطبيبة في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الذي يسرع ارتفاع نسبته في الجسم عملية تصلب الشرايين.

وتقول: "يحتوي البيض على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم. وهذه الأحماض تساهم في بناء أنسجة الجسم والمناعة وتؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي. ويمتص الجسم بياض البيض بسهولة. والليسيثين، عنصر آخر ومهم موجود في البيض، وهذه مادة شبيهة بالدهون، تساعد على استعادة طبقة الفوسفوليبيد (دهن فوسفوري) في الخلايا أي يحميها من التلف. كما ان الليسيثين يشكل 66 بالمئة من غلاف خلايا الدماغ والعمود الفقري والأعصاب. كما يؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي للدهون وحالة الكبد".

 




 

 


 

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