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الأربعاء، 23-08-2023 08:07 ص

مفيد لصحة القلب .. خبيرة تغذية توصي بهذه العشبة

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الوكيل الاخباري - هناك نوع من الأعشاب، إذا حرص الإنسان على تناوله بشكل يومي، سيتمتع قلبه بصحة جيدة ويصبح أقل عرضة للإصابة بالأمراض، حسبما ذكرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية.

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فوائد الحلبة للقلب
وقالت نهلة إن العشب الذي تقصده هو الحلبة، مشيرةً إلى تعدد الفوائد التي تقدمها لصحة القلب والأوعية الدموية عند الانتظام في تناولها.


وأوضحت استشاري التغذية أن الحلبة توفر حماية كبير ضد الإصابة بتصلب الشرايين، ويرجع السبب إلى محتواها العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء.

وأضافت أن الألياف القابلة للذوبان في الماء تلعب دورًا كبيرًا في خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يساعد على منع ضيق أو انسداد الشرايين.

وأكدت نهلة أن الحلبة تتميز باحتوائها على نسبة عالية من معدن البوتاسيوم، الذي يساهم في تنشيط الدورة الدموية وتقوية عضلة القلب وتنظيم ضرباته.


وفي ختام حديثها، أوصت مرضى الضغط المرتفع بإدراج الحلبة في النظام الغذائي اليومي، لأنها تقلل من خطر إصابتهم بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية، بفضل محتواها المرتفع من مركب يدعى الجلاكتومانان.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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