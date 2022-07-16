السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

أمسية أدبية أردنية تونسية يحتضنها بيت عرار في إربد

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش

ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار

انطلاق فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي بإربد

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

الوزير الاسبق عبدالحافظ الشخانبة في ذمة الله

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 16-07-2022 03:16 م

لماذا تشتهي بعض السيدات المخللات أثناء الحمل؟

Doc-P-354805-637328421551788790


الوكيل الإخباري - نشأت الكثيرات على فكرة أنه عندما تحملين، قد تبدئين فقط في اشتهاء المخللات والآيس كريم، وربما سمعتِ هذا في عائلتك.

وكان اشتهاء المخللات يعتبر من الآثار الجانبية المفترضة للحمل لبعض الوقت، لكن السؤال يبقى لماذا تتوق بعض السيدات للمخللات عند الحمل؟ 

وبهذا الخصوص، قال أندريه ريباربر، المدير المساعد لقسم طب الأم والجنين في المركز الطبي بجامعة نيويورك: "لا أحد يعرف حقًا سبب الرغبة الشديدة في تناول المخللات أثناء الحمل، رغم وجود نظريات تفيد بأنه يمثل بعض العناصر الغذائية التي قد تفتقر إليها الأم"، مشيراً إلى أنه، وفي حالة الرغبة الشديدة في تناول الملح، قد يحتاج الجسم إلى البوتاسيوم، وأن الرغبة هي طريقة الجسم في طلب ما يحتاجه.

اضافة اعلان

 

العلم وراء الرغبة الشديدة
  الفكرة القديمة عن الحوامل والمخللات، وخاصة المخللات مع الآيس كريم، ليست مجرد حكاية قديمة، حيث يمكن أن يؤدي تدفق الهرمونات التي تحدث أثناء الحمل إلى الرغبة الشديدة في تناول طعام معين أثناء الحمل، فضلاً عن زيادة النفور من طعام آخر.


  في بداية الحمل، هناك زيادة سريعة في هرمون الاستروجين والبروجسترون، وهذا يسبب الغثيان والقيء، ومع دخولك في الثلث الثاني من الحمل، يعتاد جسمك الهرمونات المضافة وعادة يختفي غثيان الصباح، وعندها أيضاً تبدأ الرغبة الشديدة في تناول الطعام، حيث يعتقد البعض أنها طريقة طبيعية للجسم لتجديد العناصر الغذائية التي فقدها، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.


  وهناك نظرية أخرى مفادها أنه نظرًا لتغير ذوقك، فقد لا تتذوقين الطعام بشكل صحيح، إذ إنه، وأثناء الحمل، أبلغت 76% من النساء الحوامل عن أذواق غريبة، و26% يشعرن كما لو أن لديهن قدرة أقل على تذوق الملح، كما كانت الحال قبل الحمل. 


  وبالتالي، خلال فترة الحمل، فإن الأطعمة التي نتوق إليها هي الأطعمة ذات النكهات القوية، ولذلك يمكن أن تكون الأشياء المالحة أو الحلوة أو حتى المرّة مرغوبة.

 

التفكير في الرغبة الشديدة بالحمل
  الملح هو إحدى أكثر الإضافات التي ترغبين في تناولها أثناء الحمل، وبما أن حجم الدم يزداد بشكل كبير أثناء الحمل، فإن الصوديوم يساعد في الحفاظ على حجم الدم المتزايد وتنظيمه.


ومع ذلك، فإن جزءًا من هذه الرغبة الشديدة هو جسدي بحت، لكن قد يكون هناك عنصر آخر نفسي، حيث إلى جانب الهرمونات، هناك شيء يمكن قوله حول التفكير في أنكِ قد تتوقين إلى طعام معين، ثم تشعرين بالرغبة الشديدة في تناوله، كما تفعل بنا الإعلانات التلفزيونية تماماً، فمن منا لم يشاهد إعلانًا للوجبات السريعة، أو إعلانًا عن الحلوى، ثم طور شغفًا بهذا الطعام.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نسبة-الحديد-الطبيعية-في-الدم

نسبة مخزون الحديد الطبيعية للحامل

31f46cd3-f307-4cc0-b8ca-4dfb370b4d1c

للملح تأثير سحري على بشرتك.. هل تجرؤين على استخدامه؟

206511Image1

كيف تحمين طفلك من الجفاف صيفاً؟

tbl_articles_article_33244_696fc260415-b296-49d6-af0a-ecf56040c674

علاج مسمار القدم

تمارين_الظهر_المقوس

تمارين لعلاج حدبة الرقبة

وجبة-الافطار

هذه المواد الغذائية لا ينصح بتناولها في وجبة الإفطار

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_23758_25971d86f72-da6f-43ad-ab91-b1739ad30470

أسباب تأخر نمو الطفل الرضيع

tbl_articles_article_17652_746

المرأة المصابة بالسرطان... هل يمكنها الحفاظ على حملها؟

pregnant-woman-with-fish

أهمية وضوابط أكل الأسماك أثناء الحمل

علاقة_تناول_فيتامين_D_أثناء_الحمل_بصحة_الطفل

تناول الأم فيتامين د أثناء الحمل يحمي الرضع من الإكزيما

علاج_زيادة_الوزن_في_الحمل

هكذا تضبطين زيادة الوزن أثناء الحمل