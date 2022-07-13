الأربعاء 13-07-2022
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الأربعاء، 13-07-2022 01:02 م

أهمية وضوابط أكل الأسماك أثناء الحمل

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الوكيل الإخباري - الأسماك الآمنة أثناء الحمل هي المطبوخة جيداً، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الزئبق، ما يعني تجنّب جميع أنواع الأسماك النيئة، مثل السوشي، والمحار.

وتحث التوصيات على تناول السمك مرتين في الأسبوع خلال الحمل لتفادي زيادة مستوى الزئبق، الذي يؤثر عند زيادته سلباً على الحمل.

وبشكل عام يزيد الزئبق في الأسماك كبيرة الحجم التي تتغذى على الأسماك الأصغر.

ويعتبر السمك من المصادر الجيدة للبروتين، والدهون الصحية خاصة أوميغا3، إلى جانب المعادن ومجموعة فيتامينات ب.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتناول الأسماك منخفضة الزئبق، مثل السردين، والسلمون، والتونة الخفيفة المعلبة، والبلطي، وسمك القد. 

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