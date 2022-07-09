السبت 09-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدير الأمن العام ينقل تحيات الملك للمرتبات ويشاركهم أداء صلاة العيد

حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة في مشعر منى

عائلة الصحفية شيرين أبو عاقلة تريد لقاء بايدن

الحنيطي يزور إحدى وحدات مديرية أمن الحدود

السديس يعفي مدير المسعى ومساعده من منصبيهما لتقصيرهما في أداء مهامها

150 ألف مصلٍ يؤدون صلاة عيد الأضحى في الأقصى

مرتبات السير يشاركون المواطنين أداء صلاة العيد

وفيات السبت 9-7-2022

حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة

خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة للحجاج والمسلمين في كل مكان

السبت، 09-07-2022 12:54 م

تناول الأم فيتامين د أثناء الحمل يحمي الرضع من الإكزيما

علاقة_تناول_فيتامين_D_أثناء_الحمل_بصحة_الطفل


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة لباحثين من جامعة ساوث هامبتون أن تناول الأم مكملات فيتامين د أثناء الحمل يقلل فرص إصابة الرضع حتى عمر عام بالأكزيما التأتبية.

والإكزيما التأتبية، التهاب مزمن، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 6 أطفال بين عام و5 أعوام مصاب بها، مع تسجيل ارتفاع عالمي خلال العقود الأخيرة.

ووجد البحث، الذي نُشر في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الأطفال معرضون لخطر أقل للإصابة بالإكزيما التأتبية في عامهم الأول إذا تناولت أمهاتهم 1000 وحدة دولية من فيتامين د يومياً منذ الأسبوع الـ 14 من الحمل، وحتى الرضاعة.

ولوحظ التأثير بشكل خاص في الرضع الذين رضعوا بعد ذلك لأكثر من شهر.

واعتمدت الدراسة على تجربة عشوائية شاركت فيها 700 حامل، تناولت 352 منهن مكملات فيتامين د منذ الأسبوع الـ 14 للحمل، والأخريات علاجاً وهمياً.

وتوصلت النتائج إلى أن أبناء اللواتي تلقين مكملات كانوا أقل إصابة في الشهر الـ12، وهو ما يدعم التوصية بمكملات فيتامين د، أثناء الحمل.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
medium_2022-07-cf8e5b38fe

الغرق الجاف يهدد حياة الناس خارج الماء.. ما هي أعراضه؟

11

لفقدان الوزن.. أضيفي هذه البروتينات إلى وجبة الإفطار

20220706161643954

أهم 7 نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

أطعمة-تقوي-الذاكرة

هذه الأطعمة تساعد على تقوية الذاكرة

25243_4_1626765976

لهذه الأسباب.. احذر طهي وتناول اللحوم مباشرة بعد الذبح

على مرضى السكري مراقبة السكر أثناء الحج

نصائح لمرضى السكري أثناء أداء مناسك الحج

أخبار متعلقة
علاج_زيادة_الوزن_في_الحمل

هكذا تضبطين زيادة الوزن أثناء الحمل

شكل الجنين في الأسبوع الخامس من الحمل

نصائح للحامل في الأسبوع الخامس من الحمل

133-225928-coffee-pregnancy_700x400

دراسة.. تناول المرأة الحامل للقهوة لا يؤثر على صحتها