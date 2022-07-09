تناول الأم فيتامين د أثناء الحمل يحمي الرضع من الإكزيما

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة جديدة لباحثين من جامعة ساوث هامبتون أن تناول الأم مكملات فيتامين د أثناء الحمل يقلل فرص إصابة الرضع حتى عمر عام بالأكزيما التأتبية.



والإكزيما التأتبية، التهاب مزمن، وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 6 أطفال بين عام و5 أعوام مصاب بها، مع تسجيل ارتفاع عالمي خلال العقود الأخيرة.



ووجد البحث، الذي نُشر في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية، أن الأطفال معرضون لخطر أقل للإصابة بالإكزيما التأتبية في عامهم الأول إذا تناولت أمهاتهم 1000 وحدة دولية من فيتامين د يومياً منذ الأسبوع الـ 14 من الحمل، وحتى الرضاعة.



ولوحظ التأثير بشكل خاص في الرضع الذين رضعوا بعد ذلك لأكثر من شهر.



واعتمدت الدراسة على تجربة عشوائية شاركت فيها 700 حامل، تناولت 352 منهن مكملات فيتامين د منذ الأسبوع الـ 14 للحمل، والأخريات علاجاً وهمياً.



وتوصلت النتائج إلى أن أبناء اللواتي تلقين مكملات كانوا أقل إصابة في الشهر الـ12، وهو ما يدعم التوصية بمكملات فيتامين د، أثناء الحمل.

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