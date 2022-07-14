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الخميس، 14-07-2022 04:12 م

المرأة المصابة بالسرطان... هل يمكنها الحفاظ على حملها؟

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الوكيل الإخباري - أعلن الدكتور رومان شماكوف، مدير المركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض النساء والتوليد، أن إمكانية الحفاظ على الحمل حتى في حالة إصابة الأم بالسرطان تصل إلى 90 بالمئة.

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ويشير الأخصائي في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أنه "إذا شخصت إصابة المرأة الحامل بالسرطان، فمن المهم في هذه الحالة تقييم إمكانية الحفاظ على الجنين.

 

وأوكد أن استمرار الحمل ممكن في 90 بالمئة من الحالات، وهذا ما تؤكده نتائج عملنا مع ما يقارب من ألف امرأة حامل شخصت إصابتهن بالسرطان أثناء فترة الحمل، حيث لم تخضع سوى 5 أو 6 حالات إلى عملية إجهاض".

 

ووفقا له، يمكن أثناء فترة الحمل علاج مختلف الأورام السرطانية.

ويقول، "يمكن استخدام التدخل الجراحي في علاج الأورام أثناء الحمل، كما في حالة سرطان الثدي وسرطان المبايض وغيرهما. كما يمكن استخدام العلاج الكيميائي في فترة الحمل دون أن يؤثر في الحالة الصحية للجنين في علاج الأورام الخبيثة بما فيها سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي"."إزفيستيا"

 

لبنان 24

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