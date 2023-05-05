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لماذا توقظك الأحلام السيئة من النوم؟

الجمعة، 05-05-2023 03:57 م

لماذا توقظك الأحلام السيئة من النوم؟

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الوكيل الإخباري- طرحت ديتبي تايت خبيرة النوم والعلاج بالتنويم المغناطيسي إجابة يبحث عنها الكثيرون تتعلق بالسبب وراء الاستيقاظ المفاجئ والمفزع عند رؤية الأحلام السيئة.اضافة اعلان


وترى الخبيرة أنه لفهم سبب استيقاظنا من الحلم السيئ، من المهم توضيح سبب حلمنا أساسًا، بحسب ما نقلته عنها صحيفة "مترو" البريطانية.

وتقول ديبتي: "الحلم هو وسيلة لدماغنا لإفراغ (دلو التوتر)، نحن نعالج أحداث اليوم، إنه الوقت الذي نخرج فيه المشاعر من الأحداث ونحاول فهمها".

وأضافت: "لهذا السبب عندما تستيقظ في الصباح، قد تشعر بقدر أقل من التحدي أو التوتر بشأن شيء يزعجك، لكن عندما نكون نائمين، لا تستطيع أدمغتنا فصل الحقيقة عن الخيال".

وتابعت: "لقد تم إيقاف عقلك النقدي. وهذا يعني أنه أثناء نومنا، نؤمن بكل ما نراه عندما نحلم، نتيجة لذلك إذا أدرك عقلك أنك في موقف مرهق سيمنعك من الاسترخاء وسيطلق جسمك هرمونات التوتر مثل الأدرينالين والكورتيزول، والتي ستوقظك بعدها".

وهذا يفسر أيضًا سبب شعورك بالارتباك قليلًا عندما تستيقظ فجأة. تضيف ديبتي: "لا يزال واقعك غير واضح إلى حد ما، بحسب الخبيرة التي تساءلت: "لذا بمجرد أن تستيقظ كيف يمكنك العودة إلى النوم؟".

 




 

 


 

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