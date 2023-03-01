لماذا يشعر البعض بالدوار بعد شرب الكثير من الماء؟

الوكيل الإخباري- شرب الكثير من الماء يمكن أن يسبب الدوخة والارتباك والغثيان عندما يتجاوز تناول الشخص ما يمكن للكلى التخلص منه عن طريق التبول.. فهل يشير ذلك لمشكلة صحية؟



نستعرض في التقرير التالي المخاطر المحتملة لشرب الكثير من الماء، وفقًا لـ "Very well health".



الكثير من الماء يخفف من كمية الصوديوم في الدم التي يحتاجها الجسم ليعمل بشكل طبيعي، مستويات الصوديوم المنخفضة والمعروفة باسم نقص صوديوم الدم يمكن أن يؤثر على العديد من أجهزة الأعضاء وفي الغالب الجهاز العصبي المركزي.

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ما هو تسمم الماء؟

يحدث تسمم الماء عندما يؤدي شرب الكثير من الماء إلى خلل في الإلكتروليتات، وهي معادن في الجسم لها شحنة كهربائية وتؤثر على وظائف الجسم، الصوديوم هو أحد أهم الإلكتروليتات، هذا المعدن له عدد من الوظائف الحيوية في الجسم منها:



- تنظيم النبضات العصبية بين الخلايا العصبية.

- شد وإرخاء العضلات.

- الحفاظ على التوازن السليم للماء والمعادن في الجسم.

يحتاج الشخص البالغ الذي يتمتع بصحة جيدة إلى حوالي 500 ملليجرام من الصوديوم يوميًا للحفاظ على هذه الوظائف الحيوية، عندما شرب الكثير من الماء فلا يقلل الشخص نسبة الصوديوم فقط ولكن أيضًا يعزز التبول والذي يمكن أن يزيل الصوديوم من الجسم.



ما مقدار الماء الذي يؤدي إلى تسمم الماء؟

يحدث تسمم الماء عند شرب ماء أكثر مما يمكن إفرازه في البول، في البالغين الأصحاء يمكن للكلى أن تفرز حوالي لتر من الماء في الساعة.



مع ذلك قد تكون الكمية أقل بكثير إذا كان الشخص يعاني من أمراض الكلى أو غيرها من الحالات الطبية التي تؤثر على إنتاج البول.



تشير دراسة إلى أن متوسط استهلاك الماء اللازم لتسمم الماء حوالي 5 لتر على مدار أربع ساعات، لا يوجد مستوى محدد قد يعاني فيه الشخص من تسمم الماء، يمكن أن يختلف ذلك حسب حجم جسم الشخص ووزنه وحالته البدنية والحالات الطبية الأساسية.



الدوخة وأعراض أخرى لتسمم الماء

غالبًا ما لا يسبب تسمم الماء أي أعراض، فقط عندما يكون نقص صوديوم الدم شديدًا قد يعاني الشخص من أعراض ملحوظة وخطيرة في بعض الأحيان، تشمل الأعراض الخفيفة لنقص صوديوم الدم ما يلي:

-الصداع.

-الغثيان.

-التعب.

-الخمول.

-الضعف.

-فقدان الشهية.

-صعوبة في التركيز.

-تشنجات العضلات.

عندما تنخفض مستويات الصوديوم عن الطبيعي سيبدأ الماء في دخول خلايا الدماغ ويؤدي إلى تضخمها مما يؤدي إلى حدوث وذمة دماغية وهي زيادة السوائل في الدماغ يمكن أن يؤدي ذلك إلى أعراض أكثر خطورة تصل إلى غيبوبة.



أسباب تسمم الماء

يمكن أن يحدث نقص صوديوم الدم وهو النتيجة الرئيسية لتسمم الماء عند شرب كمية زائدة من الماء ويكون هناك إما تركيزات طبيعية أو منخفضة من الصوديوم في الدم.



من ناحية أخرى قد يحدث نقص صوديوم الدم بكميات كبيرة عندما تكون مستويات الماء والصوديوم مرتفعة ولكن الشخص يعاني من طبية كامنة، مثل أمراض الكلى أو تليف الكبد أو قصور القلب تعيق الإفراز الطبيعي للماء في البول.



الكونسلتو الطبي

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