لمتبعي "الدايت " .. 7 فواكه قليلة السعرات

الوكيل الإخباري- لا تعتبر كل السكريات في الفواكه غير صحية، إذا تم تناولها باعتدال، يمكن أن يكون لجميع أنواع الفاكهة تأثيرات مفيدة دون التسبب في زيادة الكربوهيدرات بصفة عامة، لكن من الأفضل اختيارها بعناية بناءً على الأهداف، ويجب أن يراعى، على سبيل المثال، أن مريض السكري أو تقلبات الجلوكوز في الدم يجب ألا يأكل الفواكه المجففة أو يشرب عصائر الفاكهة، وفقًا لـ "العربية نت".



-البطيخ

يحتوي البطيخ على 92% من الماء وعلى أقل نسبة كربوهيدرات مقارنة بأي فاكهة أخرى، حيث لا يزيد محتوى البطيخ من الكربوهيدرات عن 7.5 جرام فقط من الكربوهيدرات و6.2 جرام سكر لكل 100 جرام، كما أنه غني بفيتامينات A و C ويحتوي على نسبة عالية من اللايكوبين، وهي مادة كيميائية نباتية مسؤولة عن اللون الأحمر للبطيخ وفوائده المضادة للأكسدة.





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-الخوخ

الخوخ يتميز بانخفاض محتواه من الكربوهيدرات، وفقًا لإحدى الدراسات فإن المواد الكيميائية النباتية مضادات الأكسدة التي تعطي الخوخ لونها الأصفر البرتقالي تساعد في الحفاظ على صحة العين، لا يزيد السكر عن 8.39 جرام والكربوهيدرات عن 10.1 جرام لكل 100 جرام.



-الليمون

يعتبر الليمون فاكهة ممتازة يجب الاحتفاظ بها في متناول اليد، حيث يمنح جرعات عالية من فيتامين C ويحارب جزيئات الجذور الحرة المرتبطة بالشيخوخة والأمراض المزمنة مع تعزيز الهضم الجيد، تصل الكربوهيدرات إلى 9.32 جرام في حين لا يزيد السكر عن 2.5 جرام لكل 100 جرام من الليمون.



-الجريب فروت

يأتي الجريب فروت كخيار آخر للفواكه منخفضة الكربوهيدرات، وهو أيضًا مصدر رائع لفيتامين C ولأنه غني بالبوتاسيوم فإنه يساعد في موازنة كمية السوائل والصوديوم في الجسم، يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، ولا تزيد الكربوهيدرات في كل 100 جرام من الجريب فروت عن 10.7 جرام بينما يحتوي على 6.89 جرام من السكر.



-الكيوي

يسود اعتقاد خاطئ بأن فاكهة الكيوي من المحظورات عند اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، لكن الحقائق الغذائية التي تقدمها وزارة الزراعة الأميركية، تشير إلى أن كل 100 جرام من الكيوي يحتوي على 58 سعرا حراريا و83.9 جرام ماء و14 غرام كربوهيدرات أما البروتين فيصل إلى 1.06 جرام والدهون لا تزيد عن 0.44 جرام ويقدر السكر بحوالي 9 جرامات.



-الفراولة

يحتوي لكل 100 جرام من الفراولة على 4.86 جرام سكر، وتعتبر فاكهة منخفضة الكربوهيدرات، على وجه التحديد 7.96 جرام لكل 100 جرام، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C والألياف، يساعد تناول الفراولة في تحسين صحة القلب وتقليل مستويات السكر في الدم والوقاية من السرطان.



-التوت

يحتوي كل 100 جرام من التوت على 57 سعرا حراريا و85.6 جرام ماء وتصل الكربوهيدرات إلى 12.9 جرام والبروتين 1.01 جرام ودهون حوالي 0.19 جرام فيما يصل السكر وفيتامين C إلى 2.68 جرام



الكونسلتو الطبي

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