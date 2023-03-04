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السبت، 04-03-2023 10:21 ص

دراسة تكشف أثر معدّلات تناول الخضار والفاكهة على خطر الوفاة

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الوكيل الإخباري-وجدت دراسة يابانية جديدة أن انخفاض معدل تناول الخضار والفاكهة يرتبط بارتفاع خطر الموت، بغض النظر عن وجود مشاكل في الكلى أو عدم وجودها.

وخلال فترة المتابعة التي استمرت حوالي 6 سنوات، قارن الباحثون بين 3 فئات، الأولى: الذين تناولوا الخضار والفواكه كل يوم، والثانية: في بعض الأحيان، والثالثة: الذين لم يتناولوا الخضار والفواكه مطلقاً أو نادراً.

وأظهرت النتائج التي نشرتها دورية "التغذية الكلوية"، أن الفئة الثانية والثالثة لديهم خطر أعلى بنسبة 25% و60% للوفاة لأي سبب، على التوالي.

ولا يشجع الأطباء المصابين بمرض مزمن في الكلى على تناول الكثير من الخضروات والفاكهة، لتفادي ارتفاع نسبة البوتاسيوم.

لكن وفقاً للدراسة التي أجريت في المستشفى الرئيسي في جزيرة سادو باليابان، تبين أن تناول كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة يقلل خطر الوفيات بين عامة السكان، وأن هذه القاعدة ترتبط حتى على المصابين بمرض الكلى المزمن.

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