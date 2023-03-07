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الثلاثاء، 07-03-2023 01:09 م

خبراء يوصون بوجود 4 انواع من الفواكه في النظام الغذائي اليومي

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الوكيل الإخباري- يوصي الأطباء وخبراء التغذية دائماً بتناول الخضار والفواكه الخضراء بسبب كمية الكلوروفيل التي تساعد في الحفاظ على صحة أفضل.

ويقال أن الفاكهة الخضراء تساعد في السيطرة على مستويات الكوليسترول، وتحسين الهضم، وتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأمراض المرتبطة بالقلب. ووفقاً لبحث نشره البروفيسور أوزوالد من جامعة وارويك، فإن تناول الفاكهة الخضراء يساعد أيضاً في زيادة مناعة الجسم ويبقى الناس أكثر سعادة أيضاً.

فيما يلي مجموعة من الفواكه الخضراء التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي اليومي، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

الكيوي
الكيوي غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين E ، C، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم. ومن المعروف أن له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة لارتفاع ضغط الدم. وغالباً ما يوصى به لزيادة عدد الصفائح الدموية. ليس هذا فقط، ولكن تنصح النساء الحوامل أيضاً بتناوله. ويحتوي الكيوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) وهذا هو السبب في أنه يمكن لمرضى السكر استهلاكه أيضاً.

التفاح الأخضر
تم العثور على الحديد والكالسيوم والفيتامينات وخصائص مضادات الأكسدة في التفاح الأخضر. وهو غني بالـ "كيرسيتين"، وهي مادة كيميائية موجودة في التفاح الأخضر تساعد في تحسين الصحة العقلية. ويجب على الأشخاص الذين تكون عظامهم ضعيفة أن يستهلكوا التفاح الأخضر. ويوجد الكثير من الألياف في التفاح الأخضر، والتي تساعد أيضاً في خسارة بعض الوزن.

الجوافة
الجوافة غنية بالمغنيسيوم الذي يساعد على تقوية العضلات. ويساعد المغنيسيوم أيضاً في تقليل التوتر. وتحتوي هذه الفاكهة على كمية جيدة من الألياف التي تعتني بصحة الأمعاء. ويعتبر استهلاك الجوافة مفيداً للتحكم في مستويات السكر في الدم. الجوافة مفيدة أيضاً لصحة العين. وتحتوي هذه الفاكهة على عناصر غذائية مثل فيتامين A وC وحمض الفوليك والزنك والنحاس.

الأملا
يمكن العثور على العناصر الغذائية مثل فيتامين C، وفيتامين AB المركب، والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والكربوهيدرات والألياف في الأملا. والأملا غنية أيضاً بالكروم، مما يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم. هذه الفاكهة الصغيرة الحلوة والحامضة تعمل على تحسين الهضم مع تقوية المناعة.

العنب
العنب فاكهة ممتازة يمكنها الاعتناء بصحتك بالكامل لأنها غنية بالفيتامينات A وB وC جنباً إلى جنب مع البوتاسيوم والكالسيوم. وهو غني بالفلافونويد ومضادات الأكسدة التي تساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول تحت السيطرة. ويعطي تناول العنب طاقة سريعة. والأشخاص الذين يستهلكون العنب يتخلصون أيضاً من مشكلة ارتفاع ضغط الدم والإمساك.

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