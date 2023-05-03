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الأربعاء، 03-05-2023 01:35 م

لمحاربة الانتفاخ.. شيء يجب إضافته للقهوة في الصباح

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الوكيل الإخباري- قالت أخصائية التغذية تريستا بيست، إن القرفة من أفضل التوابل المضادة للالتهابات التي يمكن أن تضاف إلى فنجان القهوة في الصباح

وأضافت، أن القرفة تحتوي على مضادات الأكسدة القوية والمركبات المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، حسبما نشر موقع "Express".

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ووافقت أخصائية التغذية ماري سبات على ذلك قائلة: "القرفة تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي يمكن أن تساعد على تقليل الانتفاخ من خلال تحسين عملية الهضم".


وأفادت، أن القرفة تحتوي على مركب يسمى سينامالدهيد، والذي يساهم في إكسابها المذاق الحلو الطبيعي، ومن ثم لا يحتاج البعض لإضافة المزيد من السكر إليها.


يمكن للقرفة أن تعزز نكهة القهوة دون الحاجة إلى السكريات المضافة أو المحليات الاصطناعية، كما تحارب انتفاخ البطن الذي يمكن أن تسببه القهوة عند تناولها في الصباح.


وبشكل عام، يجب الحد من تناول القهوة لاحتوائها على الكافيين المسبب للغازات والانتفاخ، كذلك فإن هناك أيضًا بعض الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات، مثل الكرنب والفول والعدس، مما قد يؤدي إلى الانتفاخ.


هناك بعض النصائح المفيدة في التخلص من الانتفاخ بشكل دائم، وتشمل ما يلي:
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- غلق الفم أثناء المضغ لتجنب ابتلاع الهواء.
- شرب الكثير من الماء.
- تناول الأطعمة الغنية بالألياف إذا كان الشخص مصابًا بالإمساك.
- تناول وجبات صغيرة ومتكررة بدلاً من الوجبات الكبيرة.
- تدليك المعدة من اليمين إلى اليسار لإخراج الغازات المحتبسة.

الكونسلتو الطبي

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