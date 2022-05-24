لمرضى التهاب المعدة..أطعمة يجب تجنبها

الوكيل الإخباري - أطعمة يجب تجنبها إذا كنت تعانين من التهاب المعدة. نعم عزيزتي، من الضروري التوقف عن تناول بعض الأطعمة أو استبدالها بخيارات أخرى عند المعاناة من أمراض ومشاكل صحية معينة مثل أمراض الجهاز الهضمي.





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بعض الذين يعانون من التهاب المعدة، قد لا تظهر عليهم أية أعراض إلا بعد تفاقم الوضع الصحي لديهم. لذا فإن الفحص المستمر لكافة أجهزة الجسم وعلى رأسها الجهاز الهضمي، يسهم في الكشف المبكر عن التهاب المعدة وغيره من المشاكل الصحية التي قد تؤدي لمضاعفات خطيرة في مراحل لاحقة.





وتشير الدكتورة ماجدة البخاري، استشاري الجهاز الهضمي، إلى أن غالبية المرضى المصابين بالتهاب المعدة أو جرثومة المعدة لا يعانون من أية أعراض، وأن الأعراض تبدأ بالظهور عند حدوث التهاب في المعدة والإثني عشر.





وأبرز أعراض التهاب المعدة كما حددتها استشارية الجهاز الهضمي هي:

1 - ألم في أعلى المعدة أو البطن.

2 - الشعور بالتخمة بعد الأكل.

3 - فقدان الشهية.

4 - تحول البراز للون الأسود.

5 - الغثيان والتقيؤ.

وتسهم بعض الأطعمة في زيادة حدة هذه الأعراض وبالتالي ينصح الخبراء بتجنبها، ومنهم الدكتور هاني علي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، الذي يوصي المريضات المصابات بالتهاب المعدة بوجوب تجنب الأطعمة التالية:





1 - مشتقات الكافيين مثل الشاي والقهوة والشوكولاته الداكنة والمشروبات الغازية ذات اللون الداكن.

2 - الأطعمة المقلية في الزيوت.

3 - الأطعمة الغنية بالتوابل والشطة.

4 -النعناع.

5 -الجبن الرومي.



6 - الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

فضلاً عن الأطعمة الحمضية مثل الطماطم والفواكه الحمضية، والتدخين الذي يزيد من التهاب المعدة والأعراض المصاحبة له.





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