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الإثنين، 10-07-2023 10:45 ص

لمرضى التهاب المفاصل .. 6 نصائح للنوم بعمق

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الوكيل الإخباري- يواجه بعض الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل صعوبة كبيرة في النوم ليلًا، لأن الأعراض، مثل الألم والتيبس، تزداد حدة عند حلول المساء.

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نستعرض  في التقرير التالي، نصائح تساعد مرضى التهاب المفاصل على النوم، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية.

نصائح للنوم الجيد لمرضى التهاب المفاصل


1- اتباع روتين ثابت في النوم
يجب على مرضى التهاب المفاصل النوم والاستيقاظ في مواعيد ثابتة، حتى في أيام العطلات، لأن الروتين الثابت يساهم في ضبط الساعة البيولوجية بالجسم.
ومن الضروري أيضًا أن يحصل مرضى التهاب المفاصل على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، يتراوح من 6 إلى 8 ساعات، مع ضرورة تجنب القيلولة في منتصف اليوم، منعًا للشعور بالأرق مساءً.


2- تجنب الرياضة ليلًا
يتعين على مرضى التهاب المفاصل ممارسة الرياضة صباحًا، لأن أداء التمارين ليلًا يؤدي إلى زيادة مستويات الأدرينالين في الجسم، مما يسبب صعوبات في النوم.


3- الابتعاد عن الموبايل
لا بد من الابتعاد عن الهاتف المحمول قبل النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشة الموبايل يتداخل مع هرمونات النوم في الدماغ، مما يؤدي إلى الشعور بالأرق.


4- اختيار المشروب المناسب ليلًا
لا مانع من تناول المشروبات ليلًا، ولكن يشترط أن تكون مهدئة للأعصاب ومرخية للعضلات، مثل شاي البانونج، في المقابل، يجب التوقف عن شرب القهوة، لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين، الذي يتسبب في الشعور باليقظة وكثرة التبول.


5- تهيئة غرفة النوم
يمكن لمرضى التهاب المفاصل التغلب على الأرق عن طريق الحفاظ على هدوء غرفة النوم وضبط درجة حرارتها واستخدام مرتبة ووسادة مناسبتين وملاءات مريحة.


6- السيطرة على الضغط العصبي
يتعين على مرضى التهاب المفاصل تجنب الضغط العصبي قدر الإمكان أو التخفيف من حدته بممارسة تمارين التأمل والاسترخاء، لأنه يحفز المخ على إنتاج هرمونات التوتر، التي تسبب القلق والأرق.

 

الكونسلتو الطبي

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