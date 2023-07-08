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السبت، 08-07-2023 12:07 م

عرض عند الاستيقاظ علامة على ارتفاع ضغط الدم

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، من عرض يحدث عند الاستيقاظ من النوم، قد يكون علامة تحذيرية على ارتفاع ضغط الدم.

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وقال موافي خلال احدى اللقاءات المتلفزة ، إن العرض الذي يقصده هو صداع أسفل الرأس، مشيرًا إلى احتمالية أن يكون ارتفاع ضغط الدم من أسباب الشعور به عند الاستيقاظ صباحًا.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن ارتفاع ضغط الدم لا يؤدي إلى حدوث الصداع في منطقة أسفل الرأس فقط، بل يأتي الألم أيضًا فوق الأذنين مباشرة.


وإذا لم يجدِ الأسبرين نفعًا في التخفيف من حدة الصداع، فهذا دليل على أنه ناتج عن ارتفاع ضغط الدم، لأن الأدوية المسكنة التقليدية غير فعالة في التغلب عليه، وفقًا لموقع "Healthilne".


وارتفاع ضغط الدم ليس السبب الوحيد لصداع أسفل الرأس عند الاستيقاظ، بل هناك عوامل أخرى تؤدي إلى الشعور به.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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