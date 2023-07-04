لهذه الأسباب.. طبيبة تحذر من قناع العين

الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على ارتداء عصابة على العين، لأنها تساعدهم على الخلود للنوم بشكل أسرع، بفضل قدرتها الكبيرة على حجب الضوء.



ومع ذلك، يجب الحذر من قناع العين، لما يسببه من بعض الأضرار، حسبما ذكرت الدكتور تينا باتيل، أخصائية البصريات في Feel Good Contacts.



وقالت تينا إن غطاء العين قد يهدد العينين بالالتهابات، ويرجع السبب إلى تلوثه بالبكتيريا والأوساخ ومستحضرات التجميل والعرق، مشددةً على ضرورة غسله يوميًا.



وأضافت أن قناع العين قد يؤدي إلى المعاناة من ضبابية الرؤية عند الاستيقاظ من النوم صباحًا، إذا تم تركيبه بإحكامٍ شديد، حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".



وأشارت إلى احتمالية أن يؤدي قناع العين إلى التهاب الجلد المحيط بالعينين، إذا كان نوع القماش المستخدم في تصنيعه يسبب الحساسية للبشرة.



وأوضحت تينا أن هناك أعراضًا إذا ظهرت على الشخص، عليه التوقف عن ارتداء قناع العين، مع ضرورة طلب المساعدة الطبية، أبرزها:



- تقشر الجفون.



- خروج إفرازات لزجة من العين.



- الشعور بألم في العين.



- احمرار العين.

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