5 طرق بسيطة تخلصك من الشخير

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الشخير أثناء النوم، وذلك نتيجة التعرض لبعض الأسباب مما يتسبب في الانزعاج الشديد والقلق وغالبًا ما يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص.

اضافة اعلان



نستعرض في التقرير التالي أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من الشخير، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



طرق التخلص من الشخير



1-النوم على جانبي الجسم

قد يتسبب النوم على الظهر في بعض الأحيان إلى تحرك اللسان إلى مؤخرة الحلق، وبالتالي منع تدفق الهواء بشكل كامل، ويساعد النوم على أحد جانبي الجسم في السماح لتدفق الهواء بسهولة مما يمنع الشخير أو يقلله، ولكن يجب التأكد جيدًا من عدم وجود مشكلة بالظهر أو الرقبة.



2-الحصول على قسط كافي من النوم

من الضروري أن يحرص الأشخاص على النوم عدد ساعات كافية تتراوح من 7 إلى 9 ساعات في اليوم الواحد، حيث يتسبب الحرمان من النوم إلى الشخير الزائد، وبالتالي عدم استرخاء عضلات الحلق وزيادة فرص الإصابة بانسداد مجرى الهواء.



3-تجنب المهدئات قبل النوم

الاعتياد على تناول المهدئات قبل النوم يزيد من الشخير أثناء النوم، لذلك يجب الحد من تناول المهدئات قبل النوم واستشارة الطبيب المختص حول الأدوية التي يتم تناولها، وذلك لأن المهدئات تعمل على استرخاء العضلات بشكل غير طبيعي وعدم القدرة على التحكم بما في ذلك عضلات الحلق.



4-الابتعاد عن التدخين

عادًة ما يتسبب التدخين في تفاقم المشكلة ومن ثم الشخير الزائد، كما أن التدخين قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، لذلك يجب الابتعاد تمامًا عن التدخين واستشارة الطبيب المختص في حالة وجود مشاكل في اللثة بسبب التدخين.



5-الحفاظ على وزن الجسم

يتسبب الوزن الزائد في الشخير أثناء النوم، ويحرص الأشخاص الذين يعانون من السمنة على فقدان الوزن مما يساهم في تقليل كمية الأنسجة الموجودة في الحلق المسببة للشخير، وذلك عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها وممارسة الرياضة بشكل منتظم.



متى يتم استشارة الطبيب المختص؟

عادًة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أعراض مزعجة من بينها:

- التبول الليلي.

- فرط النوم.

- جفاف الفم بعد الاستيقاظ.

- التهاب الحلق لفترات طويلة.

- الصداع عند الاستيقاظ.



الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة