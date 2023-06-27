الثلاثاء 27-06-2023
الوكيل الاخباري

خطبة عرفة من مسجد نمرة بعرفة - رابط مباشر

مستشار سابق في البنتاغون: روسيا ستحرر كل أراضي شرق أوكرانيا

إصابة 3 فلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين في أريحا

فيديو .. مشاهد من تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات

تفعيل خطة عمل وسائل النقل العام خلال عطلة العيد

تجارة الأردن: نشاط ملحوظ يشهده قطاع المواد الغذائية

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

شاهد المشاعر المقدسة بصور فضائية مع بدء مناسك الحج - صور

وزير الاوقاف: اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى صعيد عرفات

بلدية إربد تبيّن شروط وآلية التخلص من مخلفات الأضاحي

الثلاثاء، 27-06-2023 11:14 ص

5 طرق بسيطة تخلصك من الشخير

2021_9_24_18_25_47_286


الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الشخير أثناء النوم، وذلك نتيجة التعرض لبعض الأسباب مما يتسبب في الانزعاج الشديد والقلق وغالبًا ما يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص.

اضافة اعلان


نستعرض في التقرير التالي أبرز الطرق التي تساعد على التخلص من الشخير، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".


طرق التخلص من الشخير


1-النوم على جانبي الجسم
قد يتسبب النوم على الظهر في بعض الأحيان إلى تحرك اللسان إلى مؤخرة الحلق، وبالتالي منع تدفق الهواء بشكل كامل، ويساعد النوم على أحد جانبي الجسم في السماح لتدفق الهواء بسهولة مما يمنع الشخير أو يقلله، ولكن يجب التأكد جيدًا من عدم وجود مشكلة بالظهر أو الرقبة.

2-الحصول على قسط كافي من النوم
من الضروري أن يحرص الأشخاص على النوم عدد ساعات كافية تتراوح من 7 إلى 9 ساعات في اليوم الواحد، حيث يتسبب الحرمان من النوم إلى الشخير الزائد، وبالتالي عدم استرخاء عضلات الحلق وزيادة فرص الإصابة بانسداد مجرى الهواء.


3-تجنب المهدئات قبل النوم
الاعتياد على تناول المهدئات قبل النوم يزيد من الشخير أثناء النوم، لذلك يجب الحد من تناول المهدئات قبل النوم واستشارة الطبيب المختص حول الأدوية التي يتم تناولها، وذلك لأن المهدئات تعمل على استرخاء العضلات بشكل غير طبيعي وعدم القدرة على التحكم بما في ذلك عضلات الحلق.


4-الابتعاد عن التدخين
عادًة ما يتسبب التدخين في تفاقم المشكلة ومن ثم الشخير الزائد، كما أن التدخين قبل النوم يزيد من خطر الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي، لذلك يجب الابتعاد تمامًا عن التدخين واستشارة الطبيب المختص في حالة وجود مشاكل في اللثة بسبب التدخين.


5-الحفاظ على وزن الجسم
يتسبب الوزن الزائد في الشخير أثناء النوم، ويحرص الأشخاص الذين يعانون من السمنة على فقدان الوزن مما يساهم في تقليل كمية الأنسجة الموجودة في الحلق المسببة للشخير، وذلك عن طريق تقليل عدد السعرات الحرارية التي يتم الحصول عليها وممارسة الرياضة بشكل منتظم.


متى يتم استشارة الطبيب المختص؟
عادًة ما يتم استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أعراض مزعجة من بينها:
- التبول الليلي.
- فرط النوم.
- جفاف الفم بعد الاستيقاظ.
- التهاب الحلق لفترات طويلة.
- الصداع عند الاستيقاظ.

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
istock-479730217

الشاي الأسود أم الأخضر.. أيهما أفضل لصحة الكلى؟

download (1)

في 5 خطوات.. كيفية التخلص من الدهون بالدم

2023_6_26_19_19_54_225

في أي عمر يتناول الرضيع العنب؟

2023_2_1_21_4_26_111

هل هناك أجزاء في الأضحية لا يجب تناولها؟ بيطري يكشف

2023626201956868AA

علماء يكتشفون متحوراً يساعد الخلايا السرطانية على مقاومة العلاج

2023626223538794CD

ما الصلة بين تراجع حاسة الشم والاكتئاب؟

أخبار متعلقة
20236231545425712T

أفضل وأسوأ وجبات يمكن تناولها قبل النوم

6493df744c59b7558e119384

كشف أسباب ازدياد ضربات القلب في الصباح

3529361-1893933988

وجبات تؤدي إلى الكوابيس والحرمان من النوم.. تعرف عليها

78-152542-toddlers-naps-sleep-health_700x400

دع طفلك حتى عمر 5 سنوات يتمتع بقيلولة لهذا السبب !

2022_5_31_11_8_7_67

مشروب يساعد على النوم بسرعة

download

ما الفئة الممنوعة من شرب الشاي الأخضر؟