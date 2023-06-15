لمرضى الضغط .. احذر الافراط بهذا النوع من الشاي قد يسبب النوبة القلبية !

الوكيل الإخباري-يعتبر الشاي بالحليب من المشروبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها صباحًا بجانب وجبة الإفطار، ويرجع السبب إلى مذاقه اللذيذ، الذي يدفعهم إلى احتسائهم في أوقات أخرى من اليوم.



ويتساءل بعض المصابين بارتفاع ضغط الدم عن إمكانية إدراج الشاي بالحليب في النظام الغذائي اليومي، لأنهم يرغبون في تناوله، ولكن يشعرون بالقلق من احتمالية أن يؤثر سلبًا على صحتهم.



هل الشاي بالحليب يرفع ضغط الدم؟

يجب تناول الشاي بالحليب بكمية معتدلة، لأن الإفراط فيه يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد، ويرجع السبب إلى احتوائه على نسبة عالية من الكافيين.



وإذا تناول مريض الضغط المرتفع الشاي بالحليب بشكل مفرط، يزداد خطر إصابته بمضاعفات مهددة للحياة، مثل النوبة القلبية والسكتة الدماغية.



ويمكن لمريض الضغط المرتفع اكتشاف إفراطه في الشاي بالحليب من خلال عدد من الأعراض، أبرزها:



- الصداع.



- كثرة التبول.



- الإمساك.



- انتفاخ البطن.



- القلق المستمر.



- الأرق الدائم.



والاعتدال ليس الشرط الوحيد لشرب الشاي بالحليب في ظل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بل يراعى أيضًا أن يكون الحليب المستخدم في تحضيره قليل الدسم أو خاليًا تمامًا من الدهون، منعًا لزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالجسم، والحد من الإصابة بتصلب الشرايين.

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علاوة على ذلك، ينبغي على مرضى الضغط المرتفع عدم تناول الشاي بالحليب عقب الوجبات، لأن شربه بعد الأكل مباشرة من العادات الغذائية الخاطئة المسببة للأنيميا، لأن العفص المتوفر به يمنع الجسم من امتصاص معدن الحديد، بحسب المجلس الوطني للتغذية.



ونقلًا عن "World Heart Federation"، يتسبب نقص الحديد بالجسم في ارتفاع ضغط الدم بصورة خطيرة، كما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب

الكونسلتو الطبي