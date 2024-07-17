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الأربعاء، 17-07-2024 08:09 ص

لِمن يعاني نقص الحديد بالجسم.. عادات غذائية عليك تجنبها !

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الوكيل الإخباري- نقص الحديد شائع، لكن العديد من الأشخاص لا يعرفون حتى أنهم يعانون من هذه المشكلة الغذائية، إلا إذا اشتبه الطبيب في وجود مشكلة وتم إجراء اختبار. كما يعتقد معظم الناس أن النقص يعني ببساطة عدم تناول ما يكفي، لكن العوامل التي تضعف امتصاص الحديد هي سبب رئيسي للمشكلة.

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ووفقًا لدراسة "ستادي فايندز"، يوجد ثلاثة عوامل أو عادات غذائية يمكن أن تعيق أو تزيد امتصاص الحديد.


أول هذه العوامل هو عدم تناول ما يكفي من فيتامين "سي" مع الأطعمة الغنية بالحديد، لتحسين امتصاص الجسم لهذا المعدن. فالجسم يمتص 5% فقط من مدخلات الحديد النباتي و20% من مدخلات الحديد الحيواني. لضمان الحصول الكامل على هذه النسبة، ينبغي تناول الخضروات مع اللحوم مثلاً للحصول على فيتامين "سي"، خاصة أن الجسم لا يخزّن هذا الفيتامين.


أما العامل الثاني فهو تناول الكثير من الكالسيوم مع الأطعمة الغنية بالحديد، إذ يعيق معدن الكالسيوم امتصاص الجسم للحديد. وهذا يعني أن تناول الجبن مثلاً مع لحم البرغر سيعمل كعائق أمام الاستفادة من الحديد في اللحم.


أما العامل الثالث فهو شرب الشاي والقهوة بكثرة، فهما غنيان بمركبات تُسمى الأكسالات والبوليفينول، وكلاهما يمكن أن يقلل من امتصاص الحديد. فإذا كنت تشرب هذه المشروبات، فحاول تناولها أثناء الوجبات الغنية بالحديد، بدلاً من جعلها مشروبك المفضل.

 

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