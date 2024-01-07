الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صندوق دعم البحث العلمي يعلن بدء استقبال الطلبات التفصيلية للدورة البحثية الاستثنائية

الملك : الأردن يرفض محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة وغزة

قرار هام للسوريين المقيمين في الأردن

استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح بقصف الاحتلال على خانيونس

قرارات مجلس الوزراء

الملك يلتقي بلينكن ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار الحرب على غزة

الضمان: 5% نسبة زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً لعام 2024

الاقتصاد والاستثمار النيابية: خدمة الدين العام التي يتكبدها الأردن مرتفعة بشكل حاد

تدمرت بالكامل .. شاهد لحظة استهداف ناقلة جند صهيونية وسط قطاع غزة

السلطات الإيرانية تعتقل 32 شخصاً على خلفية تفجيري كرمان

عاجل

استشهاد حمزة نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في قصف الاحتلال لخانيونس

الأحد، 07-01-2024 11:20 ص

لماذا لا يجب شرب القهوة خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ؟

tbl_articles_article_26252_384b97d76a8-185d-4a4a-b644-18b38299e3f1


الوكيل الإخباري - لا يستطيع الكثير من الناس المضي قدماً في أعمالهم اليومية قبل تناول فنجان القهوة الأول، لكن أحد الخبراء حذر من أنه من الأفضل الانتظار بعض الوقت قبل تناول قهوة الصباح.

وهذا لا يعني أنه لا يمكنك تناول القهوة على الإطلاق في الصباح بالطبع، لكن الخبير ينصحك بأنك ستحصل على أقصى استفادة من الكافيين من خلال الانتظار قليلاً قبل غلي القهوة.

اضافة اعلان


إن تأخير تناول قهوتك الصباحية يمكن أن يحسن نومك وفعالية مشروبك الساخن المعزز للطاقة، ولكن إذا لم تكن هناك طريقة يمكنك من خلالها قضاء ساعة دون مشروب دافئ، فقد نصح الخبير بوجود بعض البدائل الصحية.


ويوضح ريكس إيساب، الرئيس التنفيذي لشركة Happy Beds "عندما يتعلق الأمر بفنجان القهوة الأول المهم في الصباح، يميل العديد من الأشخاص إلى الوصول إلى الغلاية خلال أول 5 إلى 10 دقائق من الاستيقاظ. لكن للحصول على الفوائد الكاملة للكافيين، عليك الانتظار لمدة ساعة على الأقل".


وأوضح الخبير "عند الاستيقاظ، تكون مستويات الكورتيزول لدينا، والتي غالباً ما ترتبط بالتوتر، في ذروتها. والمثير للدهشة أن الكورتيزول يعزز اليقظة. إن تناول الكافيين بينما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة بالفعل قد يبطل هذا التأثير، مما قد يؤدي إلى زيادة تحمل الكافيين".


لذلك اتضح أن العديد من الأشخاص كانوا على الأرجح يتعاملون مع إدمان الكافيين بشكل خاطئ، وستحصل في الواقع على المزيد من الطاقة من المشروب الساخن من خلال الانتظار لفترة أطول قليلاً قبل تناوله في الصباح.

 

ويزداد تحملك للكافيين، كما يوضح إيساب، عندما تشربه بعد الاستيقاظ مباشرة، ومن المحتمل أن تفرط في تناول القهوة طوال اليوم، في محاولة للحصول على الدفعة التي كنت تتوقعها من مشروبك المفضل.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل عامة في النوم، ويوضح إيساب: "تنتج أدمغتنا طوال اليوم مادة كيميائية تعزز النوم تسمى الأدينوزين. وكلما بقينا مستيقظين لفترة أطول، زاد تراكم الأدينوزين، مما يجعلنا نشعر بالنعاس. ومع ذلك، فإن الكافيين يعرقل العمل عن طريق منع مستقبلات الأدينوزين، مما يبقينا في حالة يقظة".


ويوصي إيساب باستبدال قهوتك الأولى بمشروب لاتيه الكركم، أو شاي الأعشاب مثل شاي النعناع أو الزنجبيل.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
20231224125553303C

كيف تؤثر المعتقدات الخاصة بالنيكوتين على الدماغ ؟

2024-638397589004732379-473

فوائد مذهلة لحمامات الثلج بعد التمارين الرياضية- ما هي؟

2024-01-05_12-44-35_170225

الغرغرة بالماء والملح علاج فعال لهذه المشاكل الصحية

file

ماذا يحدث للجسم عند مضغ العلكة؟- إليك تأثير ابتلاعها

56d8752bdc27118fb6043aaddd2e46e3

دراسة: اضطرابات النوم تضعف الذاكرة

main_image6598f4131b441

الصداع النصفي يزيد خطر حوادث المرور لكبار السن

أخبار متعلقة
56d8752bdc27118fb6043aaddd2e46e3

دراسة: اضطرابات النوم تضعف الذاكرة

64395c2d4c59b743056dd37b

قواعد أربع للتخلص من الوزن

20231226103954771

النوم المريح يساعد في ضبط السكر بالدم

202206241506596737184

ألوان الضوء الفاتحة لا تؤثر على النوم

443204

أبرز العلامات على إصابتك بانقطاع التنفس أثناء النوم

_109924723_34c5e96a-6f48-4f5e-bb2f-12d8019118c5

النوم يعزّز الذكريات ويتلاعب بها