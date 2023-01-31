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الثلاثاء، 31-01-2023 03:15 م

ليس فقط الطعام .. 5 عادات سيئة تسبب دهون البطن

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الوكيل الإخباري- عادًة ما يظن البعض أن ظهور الكرش يعتمد على تناول الأطعمة المليئة بالدهون والسكريات والكربوهيدرات فقط، لكن الحقيقة أن هناك بعض العادات اليومية غير الصحية التي تعزز تراكم الدهون في منطقة البطن.

نستعرض في السطور التالية بعض العادات السيئة التي تساهم في ظهور الكرش، حسبما نشر موقع "WebMD".

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عادات سيئة تسبب الكرش


1-قلة النوم
كشفت إحدى الدراسات، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا وينامون أقل من 5 ساعات في الليلة اكتسبوا دهونًا إضافية في البطن أكثر من أولئك الذين حصلوا على النوم بشكل كافي، كذلك فإن النوم أكثر من 8 ساعات في الليلة يمكن أن يكون له التأثير نفسه في توسيع القناة الهضمية.

2-المشروبات الغازية الدايت
قد يعتقد البعض أن استبدال المشروبات الغازية كاملة السكر بالصودا الدايت سيقلل عدد السعرات الحرارية المكتسبة والسكريات، وبالتالي يحد من زيادة الوزن، لكن العلماء يشيرون إلى عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن الأسبارتام، ذلك لمُحلي الاصطناعي في العديد من المشروبات الغازية الدايت، يزيد من دهون البطن.

ويوصي الخبراء بالابتعاد عن تناول الصودا الدايت منعًا لظهور الكرش، والحرص على شرب المياه عند العطش بدلاً من ذلك.

3-التدخين
من المعروف أن التدخين عادة سيئة مدمرة للصحة، ولكن أحد الآثار السيئة العديدة للتدخين أنها يسبب تراكم الدهون وتخزينها في البطن بشكل واضح.


4-قلة الحركة
يعد النشاط البدني مفتاحًا سحريًا للحفاظ على الصحة والاستمتاع بقوام ممشوق، لذا فإن الحركة والمشي 30 دقيقة كل يوم يساهم في تقلص محيط الخصر عن طريق تقوية عضلات البطن وشدها.

5-الضغط العصبي والتوتر
يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون يسمى الكورتيزول في الجسم، والذي يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوياته إلى زيادة الوزن، ولا سيما تراكم الدهون الحشوية في البطن.

ويُنصح بممارسة تمارين الاسترخاء، مثل التنفس العميق والتأمل واليوجا، للمساعدة في الحفاظ على الهدوء والحد من مستويات التوتر.

 

الكونسلتو الطبي

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