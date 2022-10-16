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الأحد، 16-10-2022 10:58 ص

ماء دافئ أم بارد.. أيهما يفضّل شربه على الريق صباحًا؟

ما_فائدة_الماء_الحار_على_الريق


الوكيل الإخباري-يعتقد بعض الأشخاص أن شرب الماء الدافئ على الريق صباحًا مفيد صحيًا. والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق في ما إذا كان الماء دافئًا أم باردًا.

وأكدّ مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.

وبدلًا من التركيز على درجة حرارة الماء، يُنصح بالحصول على حاجتك اليومية منه، بدرجة الحرارة التي تفضّلها.


وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر "إنستغرام"، أن فوائد الماء عديدة، وأبرزها: تجنب الجفاف، وتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء، وغيرها.

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وإذا كنت تعتقد أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا سيكون كافيًا، فأنت مخطئ. وفي الواقع، تحتاج أحيانًا إلى شرب ما يزيد عن هذه الكمية في حالات معينة.


وأشار مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، إلى أن هناك 4 حالات يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار.

أولًا، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ حار.
ثانيًا، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية.
ثالثًا، يجب أن تشرب النساء ما يزيد عن 8 أكواب من المياه في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية.
وأخيرًا، إذا كنت مصابًا بأمراض تجعل الجسم يخسر الكثير من السوائل، مثل الحمى والقيء.

 

سي ان ان

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