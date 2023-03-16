مادة غذائية تثبط المناعة .. احذرها

الوكيل الإخباري- وجد باحثون في معهد فرانسيس كريك البريطاني أن الاستهلاك المرتفع لسكر اصطناعي شائع هو "السكرالوز" يقلل من تنشيط الخلايا التائية، وهي عنصر هام في جهاز المناعة. وأجريت التجارب على نماذج حيوانية، ويوجد تأثير مماثل لهذا النوع من السكر على البشر.



ويُستخدم السكرالوز لأنه أحلى من السكر الطبيعي بحوالي 600 مرة، ولا يزال تأثيره على البشر، مثل كثير من السكريات الاصطناعية، غير مفهوم تماماً.

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وبحسب مجلة "نيتشر"، استخدم الباحثون خلال التجربة مع الحيوانات المعدل الآمن من السكرالوز الذي توصي به سلطات سلامة الغذاء الأوروبية والأمريكية للبشر، وهي جرعة يتناولها كثير ممن يستخدمون التحلية الاصطناعية في نظامهم الغذائي العادي، لكنها كبيرة للفئران.



ووجد الباحثون أن جرعة عالية من السكرالوز تؤثر على إطلاق الكالسيوم داخل الخلايا استجابةً للتحفيز، وبالتالي تضعف وظيفة الخلايا التائية المناعية.



وقالت النتائج: "لا ينبغي أن يدق هذا البحث أجراس الإنذار للذين يريدون التأكد من أن لديهم جهاز مناعة صحي أو يتعافون من المرض، حيث أن البشر الذين يستهلكون مستويات عادية أو حتى مرتفعة بشكل معتدل من السكرالوز لن يتعرضوا للمستويات التي تم تحقيقها في هذه الدراسة للحيوانات.



وبدلاً من ذلك، يأمل الباحثون أن تؤدي النتائج إلى طريقة جديدة لاستخدام جرعات علاجية أعلى بكثير من السكرالوز مع من لديهم أمراض المناعة الذاتية.

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