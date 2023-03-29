الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الأربعاء، 29-03-2023 01:05 م

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)


الوكيل الإخباري- مع حلول شهر الصيام، من المؤكّد أنّك استلمت العشرات من الرّسائل، سواءً من عائلتك أو أصدقائك، التي تُقدّم نصائح بشأن ما يجب عليك القيام به أو تجنّبه خلال شهر رمضان.

وإذا شعرت أنّك أصبحت مغمورًا بكميّة كبيرة من المعلومات، فمن الجيّد تبسيط الأمور، واتّباع ارشادات أساسيّة مفيدة تساعدك على التمتّع بتجربة صيام مريحة.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة عبر موقع "تويتر" 5 نصائح يمكنك اللجوء إليها في الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور.
 

ماذا تفعل في الفترة بين الإفطار والسحور؟

اضافة اعلان


اشرب 8 أكواب من الماء


قلّل من شرب القهوة والمشروبات الغازيّة لأنّها مدرّة للبول وقد تسبّب الجفاف


تناول الفاكهة واشرب العصائر الطبيعيّة


قلّل من شرب العصائر الجاهزة التي تحتوي على السّكر والمواد الحافظة لأنّها تُشعرك بالعطش


لا مانع من تناول الحلويّات الرّمضانيّة ولكن بكميّات قليلة، ومن الضّروري اتّباع الإرشادات الصحيّة أثناء تحضيرها

وتذكّر أن وجبة الإفطار هي الأولى التي نتناولها بعد فترة صيام طويلة، لذا يجب عليها أن تكون مريحة للمعدة.


ويُنصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين، ويمكن البدء بالجزء الخفيف مثل التّمر، والماء، والسلطة، وبعدها بقليل تناول الوجبة الرئيسية.


وعندما يأتي الأمر للسحور، تُعتبر الأطباق التي تحتوي على البروتينات مفيدة جدًا للجسم، خصوصًا وأنّها تتطلّب فترة أطول للهضم، مثل البيض، والأجبان، والألبان.

 

سي ان ان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف

Low-Back-Pain

خمسة أخطاء يرتكبها موظفو المكاتب وتؤدي إلى آلام الظهر

أخبار متعلقة
طريقة_عمل_القطايف_السورية

7 طرق لتحضير القطايف بطريقة صحية

232792

نصائح طبية لتخفيف الشعور بالعطش في رمضان

2023_3_22_19_52_25_759

خبيرة تغذية تحذر من كسر الصيام بهذه الأطعمة والمشروبات

e5d3c598-e6ce-4d5a-ad90-e70247b4bf26--L936D

5 مشروبات مناسبة لوجبة السحور

2637296-1079793276

طبيب يحذر هؤلاء من تناول وجبتين فقط في رمضان

UzYgG

بهذه الخطوات.. كيف تجعل جسمك مستعد غذائياً لصيام رمضان؟