ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

الوكيل الإخباري- مع حلول شهر الصيام، من المؤكّد أنّك استلمت العشرات من الرّسائل، سواءً من عائلتك أو أصدقائك، التي تُقدّم نصائح بشأن ما يجب عليك القيام به أو تجنّبه خلال شهر رمضان.



وإذا شعرت أنّك أصبحت مغمورًا بكميّة كبيرة من المعلومات، فمن الجيّد تبسيط الأمور، واتّباع ارشادات أساسيّة مفيدة تساعدك على التمتّع بتجربة صيام مريحة.



وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة عبر موقع "تويتر" 5 نصائح يمكنك اللجوء إليها في الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور.





ماذا تفعل في الفترة بين الإفطار والسحور؟

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اشرب 8 أكواب من الماء



قلّل من شرب القهوة والمشروبات الغازيّة لأنّها مدرّة للبول وقد تسبّب الجفاف



تناول الفاكهة واشرب العصائر الطبيعيّة



قلّل من شرب العصائر الجاهزة التي تحتوي على السّكر والمواد الحافظة لأنّها تُشعرك بالعطش



لا مانع من تناول الحلويّات الرّمضانيّة ولكن بكميّات قليلة، ومن الضّروري اتّباع الإرشادات الصحيّة أثناء تحضيرها



وتذكّر أن وجبة الإفطار هي الأولى التي نتناولها بعد فترة صيام طويلة، لذا يجب عليها أن تكون مريحة للمعدة.



ويُنصح بتقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين، ويمكن البدء بالجزء الخفيف مثل التّمر، والماء، والسلطة، وبعدها بقليل تناول الوجبة الرئيسية.



وعندما يأتي الأمر للسحور، تُعتبر الأطباق التي تحتوي على البروتينات مفيدة جدًا للجسم، خصوصًا وأنّها تتطلّب فترة أطول للهضم، مثل البيض، والأجبان، والألبان.

سي ان ان