ماذا يحدث عند إحراق ورقة من الغار في المنزل؟

الوكيل الإخباري - يستخدم عديد من عشاق الطهي أوراق الغار كمكون رئيسي عند تحضير الأطباق والوجبات اللذيذة، لكن الاستخدامات المحتملة لهذه الأوراق تمتد إلى ما وراء المطبخ.

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فماذا يحدث عند حرق ورقة من الغار في المنزل، وما هي الطريقة الصحيحة لحرق أوراق الغار في المنزل، وفقاً لما ذكر موقعا "health" و"stylecraze".

- خصائص مضادة للالتهابات:



تحتوي أوراق الغار على مركبين هما الأوجينول والميرسين، ولهما خصائص مضادة للالتهابات، لذلك، تعمل رائحتها على إرخاء أعصاب الدماغ، ما يخفف من التوتر، كما أنه مفيداً جدًا لمرضى الحساسية أو المعرضين للبرد، إذ يزيل التورم الداخلي للأنف والحنجرة.



- التخلص من التوتر:

عن طريق حرق أوراق الغار في الغرفة، يمكنك تخفيف التوتر والقلق، وذلك لاحتوائه على عنصر فريد يسمى لينالول، والذي يُعرف بقدرته على تقليل التوتر.



- معطر للجو:

من الأفضل إزالة رائحة المنزل عن طريق حرق أوراق الغار، بدلاً من جلب معطرات الجو باهظة الثمن التي تحتوي على المواد الكيميائية والعطور الاصطناعية.



- تنقية الهواء:

إذا كنت ترغب في تنقية الهواء داخل المنزل، فقم بحرق ورقة غار في المنزل، يعمل الدخان والرائحة المنبعثة من احتراق الأوراق الصحية على تنقية الهواء الداخلي لمنزلك، إضافة إلى ذلك، إن مضادات الأكسدة الموجودة به ستجلب لك راحة البال.



- محاربة الالتهابات:

تحتوي أوراق الغار على إنزيم يسمى بـ لاكتونات سيسكوتربين، والتي من المعروف أنها تحارب الالتهاب عن طريق تثبيط إنتاج أكسيد النيتريك.



- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان:

أفادت دراسة أن مستخلص أوراق الغار يعمل كعامل مضاد للسرطان، بفضل احتوائه على مركب يسمى بـ Cineole.



- تحسين صحة الجلد:

وفقًا لأحد الدراسات، يمكن أن تعمل أوراق الغار ضد الطفح الجلدي، ومنع التجاعيد وتخفيف الإجهاد عن الجلد.



ما الطريقة الصحيحة لحرق أوراق الغار في المنزل؟



1. أولاً، ضع ورقة من الغار جافة في وعاء.

2. بعد ذلك، احرقها وأغلق أبواب نافذة الغرفة واخرج منها.

3. اسمح للدخان بالانتشار في الغرفة وادخل الغرفة 5-7 مرات وخذ نفسًا عميقًا.

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