ماذا يحدث لجسمك عند التعرض للغاز المبتعث من التدفئة ؟

الوكيل الإخباري-غاز أحادي أكسيد الكربون قد يكون مُميتًا، إذ توفّي 17 شخصًا في 3 ولايات جزائرية نتيجة استنشاق هذا الغاز "عديم اللون والرائحة" خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائريّة الرسميّة.



وأشارت الوكالة إلى أن الوفيّات حدثت نتيجة الاختناق بالغاز المُنبعث من تجهيزات تدفئة مختلفة.



وينبعث هذا الغاز السّام من مصادر مختلفة، ويُعيق التعرّض له قدرة الدّم على حمل الأكسجين إلى أنسجة الجسم والأعضاء الحيوية وفقًا لما ذكره الموقع الرّسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).



كيف يتكوّن غاز أحادي أكسيد الكربون؟

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ويتكوّن هذا الغاز غالبًا من خلال الاحتراق غير الكامل للمواد التي تحتوي على الكربون. ويحدث الاحتراق غير الكامل عند استخدام كميّة غير كافية من الأكسجين في عملية حرق الوقود (الهيدروكربون).



وبالتالي، ينبعث المزيد من غاز أحادي أكسيد الكربون بدلاً من ثاني أكسيد الكربون.



ما هي مصادر غاز أحادي أكسيد الكربون؟

من المحتمل انبعاث هذا الغاز من مصادر عديدة، ومنها:



عوادم المركبات

محطّات توليد الطّاقة التي تعمل بحرق الفحم

محرّكات البنزين الصّغيرة

المولّدات المحمولة التي تعمل بالبنزين

المدافئ

شوّايات الفحم

الرّافعات الشوكيّة

السخّانات التي تعمل بالبروبان

سخّانات المياه التي تعمل بالغاز

سخّانات الكيروسين



ماذا يحدث عند التعرّض لأحادي أكسيد الكربون؟

ويمكن أن تُقلّل كميّات صغيرة من هذا الغاز من قدرة الهيموجلوبين على نقل الأكسجينفي جسمك بشكلٍ كبير، وهو "يقتل دون تحذير"، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.



وتتضمن الأعراض الشَائعة للتعرّض له الآتي:

الصّداع

الغثيان

سرعة التّنفس

الضّعف

الإرهاق

الدّوخة

الارتباك



وعلاوةً على ذلك، قد يؤدّي نقص الأكسجة (نقص الأكسجين الحاد) النّاتج عن التسمّم الشّديد بغاز أحادي أكسيد الكربون لتأثيرات عصبية يمكن عكسها، أو إلى تأثيرات عصبيّة أو قلبيّة دائمة.

سي ان ان