الثلاثاء 03-01-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يهدم 5 منازل في يطا جنوب الخليل

ارتفاع رؤوس الأموال المسجلة في مراقبة الشركات 67 % عام 2022

اجتماع لجنة الأوبئة.. لا إجراءات جديدة وتقييم الحالة الوبائية بعد أسبوعين

إصابتان بحادث تصادم واحتراق دراجة نارية بالأغوار الشمالية

دعوة الإعلام لتغطية المؤتمر الدولي العاشر للخدمات

الخارجية الروسية: كوريا الجنوبية انضمت للعقوبات الغربية ضد موسكو بسبب الضغوطات الأمريكية

التربية تنعى ثلاث طالبات إثر حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية

جوالة اليرموك ينفذون مبادرة اكسوهم خيرا بالشونة الشمالية

نقيب شركات التخليص يطالب بإعادة الرسوم التي استوفيت نتيجة الإضراب وأعفتها الحكومة

وفاة الطفل كنان الحسن ووالدته تنعاه بكلمات مؤثرة

الثلاثاء، 03-01-2023 03:20 م

متى تستدعي الحمى عند الأطفال تناول الأدوية الخافضة للحرارة؟

2022_12_11_20_35_43_641


الوكيل الإخباري-تعتبر الحمى من الأعراض الشائعة بين الأطفال في فصل الشتاء، عادةً ما تشير إلى إصابتهم بالأمراض المعدية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد-19.

اضافة اعلان


وتقديم الأدوية الخافضة للحرارة للأطفال المصابين بالحمى يتوقف على مجموعة من العوامل، يجب على الأم أن تكون على دراية بها، حسبما نشرت شبكة CNN.


فإذا كان الطفل لا يواجه أي مشكلات في تناول الطعام والشراب وتبلغ حرارته 39 درجة مئوية، فلا داعٍ لإعطائه الأدوية المعالجة للحمى، مثل تايلينول.

في المقابل، إذا استمرت الحمى عند الطفل لمدة تزيد عن 5 أيام، ينبغي على الأم الذهاب به إلى الطبيب، لتحديد الدواء الخافض للحرارة المناسب له، خاصةً إذا كان يعاني من الأعراض التالية:


- النوم لساعات طويلة.
- الإعياء.
- الشعور بألم في الأذن أو الجيوب الأنفية.


ويعد اللبوس الخافض للحرارة الخيار الأفضل للطفل، إذا كانت الحمى لديه مصحوبة بالقيء، لأنه سيواجه صعوبة في الاحتفاظ بالشراب والأقراص في معدته.


وبجانب العلاج الدوائي، هناك إرشادات يتعين على الأم الالتزام بها، لمساعدة طفلها على الشفاء من الحمى سريعًا وتخفيف الأعراض الناتجة عنها، وتشمل:

 

- وضع كمادات دافئة على أذن الطفل من الخارج، لتقليل الألم.

- تقديم مشروب رياضي للطفل غني بإلكتروليتات، لحمايته من الجفاف، مع ضرورة تخفيفه بالماء.
- تحميم الطفل بالماء الدافئ.
- عدم منح الطفل الأسبرين، لأنه يزيد من خطر إصابته بمتلازمة راي، وهي مرض فيروسي نادر، يسبب تورمًا بالكبد والدماغ.
- وضع كمادات باردة على جبهة الطفل ومؤخرة العنق وتحت الإبط.

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
116420Image1-775x445_d

4 عناصر غذائية تساعدك على انتظام ضربات القلب

2023131652572214U

جفاف العين خطر على القرنية

63a9ad4c4c59b7022333f1a5

5 أطعمة لتقليل الشعور بالاكتئاب الموسمي

2018_3_1_11_46_10_809

ما هي حساسية السُمسم وأعراضها؟

2020_7_27_12_41_45_15

اسباب آلام أسفل الظهر عند الجلوس وطرق لتخفيفها

2021_3_11_16_23_59_448

4 أسباب للتجشؤ

أخبار متعلقة
علاج-حساسية-الأنف-والعطاس

الى ماذا تشير حكة الأنف عند الأطفال ؟

mohamed_ramadan_1003-mobile1573990751

المفضل للكثيرين في الشتاء .. فوائد شاي كرك

588

بعد تسجيل وفاة بمصر .. اعراض التسمم بمبيد حشري والاسعافات الاولية

resize

لماذا تزداد أعراض حساسية الأنف في الشتاء؟

علاج-التبول-اللاإرادي-عند-الأطفال-2

علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال بطرق مختلفة

1226706007

ما أسباب مشاكل النوم لدى الأطفال ؟