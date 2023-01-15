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الأحد، 15-01-2023 03:52 م

علامة في العين تشير الى نقص الحديد في الجسم

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الوكيل الإخباري-يمثل معدن الحديد أهمية كبيرة لصحة العين، لذلك تظهر عليها مجموعة مزعجة من الأعراض عند نقصه في الجسم، وقد تتطور إلى الإصابة بمشكلات خطيرة.

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في التقرير التالي، نستعرض تأثير نقص الحديد على العين، وفقًا لموقع "Healthline" ومعهد اضطرابات الحديد "Iron Disorders Institute".

أعراض نقص الحديد في العين


هناك طريقة يمكن الاعتماد عليها، للاطمئنان على مدى توازن الحديد في الجسم من خلال العين، وهي:


قم بسحب الجفن السفلي لأسفل وأنت تنظر في المرآة، فإذا كانت الطبقة الداخلية تظهر باللون الأحمر، فهذا يعني أن مستويات الحديد في جسدك متوزانة، بينما ظهورها باللون الوردي الباهت أو الأصفر يعتبر علامة تحذيرية على نقصه.


مضاعفات نقص الحديد على العين
بدون معدن الحديد، تفقد أعضاء الجسم، ولا سيما العين، قدرتها على القيام بوظائفها الحيوية، لأنه مسؤول عن إرسال كريات الدم الحمراء المحملة بالأكسجين إليها.


لذلك يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى ضعف النظر، لعدم وصول التروية الدموية الكافية لشبكية العين، المسئولة عن إرسال المعلومات البصرية إلى الدماغ عبر العصب البصري.


وإذا استمر نقص الحديد في الجسم، هناك احتمال أن يتطور ضعف النظر إلى العمى، لأن مع قلة تدفق الدم المؤكسج إلى الشبكية، تصبح أنسجتها عرضة للتلف، مما يؤدي إلى الإصابة بالضمور البقعي، بحسب بعض الأبحاث.

 

الكونسلتو الطبي

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