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الثلاثاء، 03-01-2023 01:52 م

الى ماذا تشير حكة الأنف عند الأطفال ؟

علاج-حساسية-الأنف-والعطاس


الوكيل الإخباري-تلاحظ بعض الأمهات معاناة الأطفال من حكة الأنف، دون معرفة السبب، مما يشعرهن بالقلق، خوفًا من أن تكون علامة تحذيرية على الإصابة بعدد من الأمراض.

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نستعرض  في التقرير التالي، أسباب حكة الأنف عند الأطفال، وفقًا لموقع "Healthline".


أسباب حكة الأنف عند الأطفال

 

عادة ما تشير حكة الأنف عند الأطفال إلى الإصابة بالأمراض أو ناجمة عن عوامل بيئية، وتشمل أسبابها العوامل التالية:


1- التهاب الأنف التحسسي الموسمي
غالبًا ما يُطلق على التهاب الأنف التحسسي الموسمي اسم حمى القش، يصاب به الطفل بسبب العدوى أو التعرض للمواد المثيرة للحساسية، مثل حبوب اللقاح.
وتعتبر حكة الأنف من الأعراض الشائعة للالتهاب الأنف التحسسي الموسمي عند الأطفال، بالإضافة إلى الاحتقان والعطس والسعال وصفير الصدر.


2- التهاب الأنف التحسسي الدائم
تتشابه أعراضه مع التهاب الأنف التحسسي الموسمي، لكنها تحدث عند الطفل على مدار العام، وتزداد حدتها عند التعرض لوبر الحيوانات الأليفة أو عث الغبار.


3- المهيجات البيئية
عند تعرض الطفل لأحد المهيجات البيئية، مثل دخان السجائر وعوادم السيارات، تظهر عليه بعض الأعراض المزعجة، مثل حكة الأنف.


4- حساسية الطعام
إذا تناول الطفل طعامًا يعاني من الحساسية تجاهه، قد يشعر بحكة في بعض أجزاء الجسم، مثل الفم أو الأنف أو العين أو الجلد، يمكن أن تستمر لعدة دقائق أو يظل يعاني منها لمدة ساعتين.


5- التهاب الجيوب الأنفية
في بعض الأحيان، قد تدل حكة الأنف عند الأطفال على الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية، الذي ينتج عن العدوى أو التعرض للمواد المثيرة للحساسية.


6- السلائل الأنفية
عبارة عن أورام حميدة، تتكون في مواضع الأجزاء الملتهبة بالجبوب الأنفية، وتتمثل أعراضها عند الأطفال في:
- حكة الأنف.
- سيلان الأنف.
- نزيف الأنف.
- التنقيط الأنفي الخلفي.
- انخفاض حاسة الشم.
7- الصداع النصفي
لا يصيب الصداع النصفي البالغين فقط، بل من الممكن أن يصاب به الأطفال أيضًا، ويثير لديهم أثناء نوباته الالتهاب الأنف التحسسي، الذي يسبب الحكة الأنفية.

 

الكونسلتو الطبي

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