اسباب سيلان الأنف المستمر .. واعراض تستدعي الانتباه

الوكيل الإخباري-يتسبب سيلان الأنف في ظهور سائل شفاف أو ملون من الأنف، لكنه لا يمنع تنفسك من الأنف، مع ظهور بعض الأعراض المصاحبة له، إلا أن سيلان الأنف يحدث لأسباب متعددة.



نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز أسباب سيلان الأنف المستمر، وفقًا لموقع "Cleveland clinic".



أسباب سيلان الأنف المستمر

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-التهاب الجيوب الأنفية

يصاب بعض الأشخاص بالتهاب في الجيوب الأنفية، هي عدوى تحدث إما بسبب الفيروسات أو الحساسية الشديدة، يمكن أن تؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المزعجة مثل ألم في الأنف واحتقانها، يمكن أن يؤدي التهاب الجيوب الأنفية المزمنة وهو التهاب في تجويف الأنف يستمر لأكثر من 12 أسبوعًا، يمكن أن يتسبب هذا الالتهاب في سيلان الأنف المستمر الذي يستمر لأشهر أو حتى سنوات.



-الهرمونات

يتسبب التغير الهرموني أو اضطرابات الهرمونات في الإصابة بسيلان من الأنف مستمر، أو ما يعرف بالتنقيط الأنفي، يحدث التغير في الهرمونات للنساء خاصًة في مرحلة الحمل أو عند نزول الدورة الشهرية أو انقطاع الطمث.



-الأدوية

يؤدي الانتظام على تناول بعض الأدوية على الإصابة بسيلان الأنف، تتضمن الأدوية التالي:



-مضادات الاكتئاب.



-أدوية ارتفاع ضغط الدم المعروفة باسم حاصرات بيتا.



-الأدوية المسكنة المعروفة باسم العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات.



-حبوب منع الحمل الفموية.



-الأورام الحميدة

يمكن أن تتسبب الأورام الحميدة في الإصابة بزيادة إفرازات المخاط في الأنف، تعرف الأورام الحميدة وهي غير سرطانية بالسلائل الأنفية، نظرًا لأنها تتسبب في سيلان مستمر من الأنف إلى جانب مجموعة من الأعراض المصاحبة، مثل:



-احتقان الأنف.



-فقدان حاسة الشم.



-زوائد الأنفية الكبيرة



يعاني بعض الأشخاص من تضخم الزوائد اللحمية، هي عبارة عن قطع صغيرة من الأنسجة في مؤخرة الحلق، لكن مع تضخم اللحمية بعد سن الخامسة تتسبب في ظهور الأعراض التالية:



-سيلان الأنف المزمن أو انسداد الأنف.



-الشعور بانسداد الأذنين.



-الشخير أو صعوبة النوم.



-التهاب الحلق نظرًا للتنفس من الفم.



-ورم الجيوب الأنفية



تعد الأورام السرطانية الخبيثة في الأنف، أحد أسباب الإصابة بالسيلان الأنفي طويل الأمد، يحدث السيلان في فتحة الأنف المصابة وعادًة ما يصاحبها ألم شديد وصداع ونزيف من الأنف.





متى يستدعي سيلان الأنف المستمر زيارة الطبيب؟



يجب زيارة الطبيب في حال الشعور بالأعراض التالية:



-وجود دم في مخاط الأنف أو نزيف في الأنف.



-نزول قطرات ذات طعم معدني أو مالح.



-ألم في الوجه.



-حمى .



-تغير المخاط من الشفاف إلى الأصفر أو الأخضر.



-الجري أو التنقيط من جانب واحد.

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