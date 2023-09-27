ماذا يحدث لجسمك عند شرب الصودا على الريق؟

الوكيل الإخباري - تعتبر الصودا بمثابة مشروب يتكون من المياه، ويضاف إليه غاز ثاني أكسيد الكربون ومحليات صناعية ونكهات وسكر.

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ماذا يحدث عند تناول الصودا على الريق؟

بعد شرب الصودا ودخولها إلى الأمعاء، يقوم الجسم بتسخينها، وينطلق غاز ثاني أكسيد الكربون ويتوسع في المعدة.



ويؤدي هذا حتما إلى الانتفاخ والشعور بعدم الراحة والإحساس بالامتلاء، والأهم من ذلك كله، الرغبة في التجشؤ.



ويؤدي السكر والمحليات الصناعية الموجودة بنسبة عالية في العديد من المشروبات الغازية إلى مزيد من الاضطرابات الهضمية.



إن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يسبب زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم، وبالتالي يحدث الشعور بالغثيان والتشنج والإسهال لدى بعض الأشخاص، بجانب فقدان الطاقة والنشاط في بداية اليوم.



تحتوي العديد من منتجات الصودا على نسبة عالية من الحمضيات بسبب النكهات المضافة إليها، ومن ثم يمكن أن تزيد من حموضة المعدة وتؤدي إلى تفاقم أعراضها أو الشعور بألم وعدم الراحة في البطن.



تعد تلك المشروبات الغازية مليئة بالكافيين، ما يمكن أن يزيد من تقلصات الجهاز الهضمي وكذلك إنتاج حمض المعدة بكثافة.



وقد لا يعاني بعض الأشخاص من أي مشكلات واضحة عند شرب الصودا على الريق، إلا أن أولئك الذين يعانون من معدة حساسة أو مشاكلات في الجهاز الهضمي يجب عليهم بشكل خاص الابتعاد عن تلك العادة السيئة.



ويجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات، مثل التهاب المعدة والقرحة وارتجاع المريء الابتعاد تمامًا عن تناول هذه المشروبات، لأن شرب الصودا قد يؤثر على مثل هذه الأمراض بشكل خاص.

الكونسلتو